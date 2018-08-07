МКД: что это такое в ЖКХ? Изучаем особенности жилого комплекса такого типа и как с ними жить

Строительство всегда было очень востребованной отраслью, к которой относится возведение многоквартирных домов в случаях, когда на сравнительно небольшом участке нужно разместить определённое количество людей. Высотные здания помогают семьям комфортно сосуществовать. Однако перед любым жителем дома может встать следующий вопрос: МКД — что это такое в ЖКХ? Об этом расскажет редакция онлайн-журнала Homius.ru.

Обычный многоквартирник в России

Содержание статьи

1 МКД — что это такое, согласно ЖК РФ 2 Основные характеристики многоквартирного дома

3 Чем отличается многоквартирный и частный дом 4 Какие помещения входят в состав многоквартирного дома

5 Выполнение каких работ входит в обязательства управляющей компании

5.1 Капитальный ремонт многоквартирного дома

5.2 Содержание жилья многоквартирного дома

6 Как формируются тарифы на содержание многоквартирного дома

7 ТКО — что это такое в ЖКХ, и кто отвечает за оказания коммунальной услуги

7.1 Какими правилами регулируется обращение с ТКО 7.2 Плата за ТКО в счёте за коммунальные услуги

8 Что представляет собой совет многоквартирного дома

8.1 Основные задачи и функции

8.2 Права и обязанности председателя МКД МКД — что это такое, согласно ЖК РФ МКД — это совокупность нескольких жилых комплексов, которые содержат выход в объект общественного пользования или связываются с земельным участком. В ЖКХ МКД расшифровывается как совокупность многоквартирных домов, у которых нет одного собственника.

Многоквартирный дом, каких миллионы по всей стране

Квартиры и прочие помещения, входящие в жилой комплекс, могут принадлежать государству, юридическим или физическим лицам. Подробнее этот термин объясняется в ст. 16 ЖК РФ. Это нужно знать для того, чтобы избежать в дальнейшем недопонимания.

Основные характеристики многоквартирного дома

В основные характеристики многоквартирных домов включают такие факторы, как его точный адрес, количество этажей, год возведения, площадь помещений, которые включает дом, и общий уровень благоустройства всего жилого комплекса.

Как отнести свой дом к многоквартирному — просто сопоставить с узаконенными характеристиками

Также в перечень характеристик входят особенности конструкции, площадь земельного участка, прилегающего к ней, и состояние имущества дома для определения работ, которые должны проводиться для реставрации предметов общественного пользования.

Чем отличается многоквартирный и частный дом Существует четыре официальных отличия, по которым, с юридической точки зрения, многоквартирный дом отличается от частного:

Частный дом может иметь только одного хозяина. В случае если хозяев несколько, каждый может иметь право собственности только на одну определённую часть.

Частное строение содержит только одно помещение, которое применяется для жилья. МКД содержит множество квартир.

Многоквартирный дом содержится определённой компанией, в то время как частным домом владеет один хозяин.

Самое главное отличие — отсутствие объектов общего пользования в частных помещениях и их наличие в МКД.

Какие помещения входят в состав многоквартирного дома

Помимо жилых помещений, в состав многоквартирного дома входят объекты, которые не применяются для жилья: подъезды, чердаки, подвалы, шахты лифта, помещения для технических работ и придомовый участок, включающий в себя объекты, вписанные для удобства (детскую площадку, скамьи и прочее).

Выполнение каких работ входит в обязательства управляющей компании

Если живёте в многоквартирном доме, то у него по закону должна быть управляющая компания, которая будет проводить полное техническое обслуживание. Чтобы не питать себя пустыми надеждами о том, что она должна делать, нужно чётко представлять границы их возможностей.

Капитальный ремонт многоквартирного дома

Управляющая компания имеет следующие обязанности:

Закрепление люков и швов.

Укрепление фасада дома и прочих объектов.

Ремонт крыши, водостоков и прочих элементов.

Осуществление ремонтных работ.

Проверка осветительных объектов.

Содержание жилья многоквартирного дома

В список работ, необходимых для поддержания нормальных условий жилого комплекса, входят:

Уборка МКД и земельного участка.

Обеспечение нормальной температуры жилого комплекса.

Осуществление сезонных работ.

Вывоз мусора.

Проверка квартир компаниями, предотвращающими возникновение ситуаций, угрожающих жизни жителей дома.

Обработка деревьев специальными растворами.

Как формируются тарифы на содержание многоквартирного дома

Ежегодно проводится собрание всех владельцев жилого комплекса, и в результате этого выносятся решения по формированию тарифов жилого комплекса. В новом году в них входит оплата жилья, соответствующая договору найма, внесение платы за ремонтные работы, поддержание порядка помещений общественного пользования и проведение капитальных ремонтных работ.

Как говорится, не в бровь, а в глаз

В случае если в квитанции прописан обособленный параметр, к примеру, оборка лестничной площадки, это можно считать попыткой взять с жителей двойную плату, так как уборка площадки входит в список обязательных для оплаты услуг.

ТКО — что это такое в ЖКХ, и кто отвечает за оказания коммунальной услуги

Разбросанный мусор на территории, относящейся к многоквартирному дому, — первая из причин, по которым недовольные жильцы начинают ругаться с управляющей компанией. Вообще, стоит это делать, или имеющие законы позволяют закрывать на это глаза?

Какими правилами регулируется обращение с ТКО Аббревиатура «ТКО» расшифровывается как «Твёрдые коммунальные отходы». Нарушение правил вывоза мусора влечёт за собой массу штрафов и расторжение подписанного контракта. Самым главным параметром является регулярность. Вывоз мусора осуществляется исходя из следующего графика:

В холодное время года — приблизительно раз в три дня.

В жаркое время года вывоз отходов должен осуществляться ежедневно.

Вывоз ТКО вовремя — залог спокойствия жителей домов и спокойных нервов управляющей компании

В совокупности все задержки вывоза мусора не должны превышать 72 часа в месяц. Один раз с вывозом мусора можно повременить летом − на сутки, а зимой — на два дня. Снижение оплаты за эту услугу осуществляется как наказание на некорректную работу службы.

Плата за ТКО в счёте за коммунальные услуги

В квитанции это параметр отмечается следующим образом:

ТКО идёт отдельно, в то время как ТБО быть не должно.

Оплата распределяется исходя из количества жильцов дома и его общих размеров.

На цену влияет раздельность сбора мусора для всей конструкции.

Что представляет собой совет многоквартирного дома

Управляющая компания — это, если можно выдержать сравнение, большой улей, в котором обитают трудолюбивые, но не всегда вежливые и исполнительные пчёлки. Подробнее о такой большой семье, трудящейся на благо жильцам многоквартирника.

Основные задачи и функции

Совет МКД — это орган, осуществляющий управление многоквартирным зданием. Его главной обязанностью является отстаивание интересов и прав жильцов дома перед компанией, которая управляет жилым зданием.

Управдом — друг человека

Периодически проводятся специальные собрания жильцов, решающие следующие вопросы:

Порядок использования имущества общественного пользования вблизи жилого дома.

Механизм и стоимость ремонтных работ.

Контроль качества услуг, оказываемых МКД.

Рассмотрение договоров управления.

Права и обязанности председателя МКД Глава совета МКД имеет следующие права и обязанности:

Осуществление переговоров, суть которых прямым образом касается управления домом (договоры подачи холодной или горячей воды, снабжение газом, электричеством или проведение ремонта предметов общественного пользования).

Глава обязан оповещать всех собственников результат переговоров.

Подписывать документы, свидетельствующие о завершении проведения определённых услуг или их ненадлежащем качестве, направлять в местные органы управления документы, свидетельствующие о неграмотном проведении каких-либо работ.

Оплата деятельности главы совета может проводиться только с добровольного согласия собственников жилья на банковский счёт или общественную кассу и никак иначе. Но и затягивать с ежемесячными платежами по содержанию дома тоже не стоит, а то «друг человека» может превратиться в его заядлого врага, юридически подкованного и готового решать все вопросы по долгам в судебном порядке.