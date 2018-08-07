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Более 1,1 тыс. пачек сигарет обнаружили на таможне в Шереметьево в багаже у пассажирки из Вьетнама
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Более 1,1 тыс. пачек сигарет обнаружили на таможне в Шереметьево в багаже у пассажирки из Вьетнама 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Партию табачной продукции обнаружили в багаже у россиянки, прибывшей из Ханоя в Москву, сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.
«Сотрудники Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля рейса Ханой-Москва остановили гражданку России, которая пытались незаконно провезти 113 блоков сигарет. В ходе рентгеноскопии багажа инспектор таможни обратил внимание на большое количество однородных предметов. При дальнейшем таможенном досмотре были обнаружены 1 тыс. 130 пачек сигарет», — говорится в сообщении.
Согласно письменному объяснению пассажирки, сигареты стоимостью 1,7 тыс. долл. она привезла для продажи на рынке.
«Согласно заключению таможенного эксперта ЦЭКТУ ФТС России рыночная стоимость данной табачной продукции составила 312 тыс. 236 руб. В действиях данной гражданки усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.2 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере», — уточняется в сообщении.
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