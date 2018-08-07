А нам все равно. Одному из крупнейших подрядчиков страны санкции не страшны

«Северный поток-2» в безопасности

Попадание в санкционный список означает, что активы компаний в Европе заморозят, а физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Евросоюзе, запретят предоставлять им какие-либо средства. Впрочем, ни «Стройгазмонтаж», ни его владельца такой расклад, похоже, не пугает. «Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», — передали слова Ротенберга РИА Новости

Между тем «Стройгазмонтаж» — одно из главных действующих лиц в ряде стратегически важных для страны проектах. Компания, к примеру, строит практически половину газопровода «Сила Сибири» — 1124 км из 2200. Это сразу несколько контрактов с «Газпромом» , общая сумма которых, по информации «Ведомостей», составляет около 250 млрд рублей.

Зато непосредственное отношение к Европе имеет проект строительства газопровода „Северный поток-2“, в котором „Стройгазмонтаж“ также принимает участие. Компания получила подряд от „Газпрома“ на строительство отправной компрессорной станции „Славянская“ за 19,16 млрд рублей. Станция расположена на побережье Балтийского моря, недалеко от границы с Эстонией и будет подавать газ в морской участок газопровода „Северный поток-2“, который доставит его в Грайфсвальд (Германия) по двум трубам, проложенным по дну Балтийского моря. Не смутит ли европейцев тот факт, что один из подрядчиков проекта находится под их же санкциями?

»Компрессорную станцию строят на территории России и отсюда вопрос, а как физически можно прихватить «Стройгазмонтаж»? — делится Александр Пасечник. — Единственный вариант — внешнее финансирование, но оно «Стройгахмонтажу» по большому счету и не требуется. Подрядчики обычно используют средства заказчика, а заказчик у нас «Газпром». Так что здесь я не вижу ограничений».

«Европа, если будет нагнетать обстановку, сама выстрелит себе в ногу. Потому что газ в итоге будет дороже, — предупреждает экономист Никита Кричевский . — Если вдруг по вине Европы сорвется проект «Северный поток-2», им придется покупать более дорогой газ из Америки».

«Не наши проблемы»

По словам Кричевского, Аркадий Ротенберг в своем высказывании был абсолютно прав, его эти проблемы не коснутся. «Этот его бизнес не зависит от иностранных поставщиков. Все, что ему нужно производится внутри страны, — поясняет экономист. — Заказы тоже преимущественно внутри страны. К тому же у нас помимо Европы существует и другое направление — азиатское».

Действительно, как следует из материалов на сайте «Стройгазмонтажа», из 13 проектов строительства газопроводов, от малых до крупных, которые реализует компания, лишь «Силу Сибири» можно отчасти считать международным проектом, и то СГМ строит газопровод на территории России до границы с Китаем. Все остальные проекты реализуются исключительно внутри страны.

Эффекта от санкций, подобного тому, что было, например, с «Русалом» , стоимость акций которого на биржах Гонконга и Лондона стремительно падала вниз, в случае «Стройгазмонтажа» также ожидать не приходится. «Сравнивать их нельзя, „Стройгазмонтаж“ не котируется в Гонконге, — отмечает Никита Кричевский. — Ну будут какие-то ограничения, возможно, по расчетам в иностранной валюте, да и ладно. Эти ограничения все 4 года санкций успешно обходятся. Причем это не наше ноу-хау, а началось в 70-е, была программа газ в обмен на трубы».

Беспокоиться за проекты и финансы «Стройгазмонтажа» тоже не приходится. Компания недавно завершила строительство того самого Крымского моста стоимостью 228 млрд рублей. На очереди возможное строительство еще более дорогого моста на Сахалин, во всяком случае «Стройгазмонтаж» называют одним из главных претендентов на реализацию данного проекта.

«С новыми санкциями ничего не изменится, давно привыкли. А сами санкции — это вынужденный ответ, потому что мировому сообществу хоть как-то нужно было ответить, выразить свою «негативную» реакцию и «возмущение». Они его и выразили, и при этом продолжают приобретать российскую продукцию, прежде всего сырье, и отправляют в Россию миллиарды долларов, — отмечает Никита Кричевский. — А «Стройгазмонтаж» как работал, так и будет работать. У нас огромный внутренний рынок и столько внутренних нерешенных проблем, что ориентироваться на недовольство иностранцев не стоит».