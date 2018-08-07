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Роберт Кийосаки: «Криптовалюта скоро вытеснит фиат»
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Роберт Кийосаки: «Криптовалюта скоро вытеснит фиат» 

BitCryptoNews 3 часа назад
Автор бестселлера по личным финансам «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает доллар скамом и прогнозирует, что драгоценные металлы вместе с криптовалютой постепенно вытеснят фиатные деньги.
По мнению Роберта Кийосаки, сейчас слишком много ложных денег, и после того, как в 1971 году доллар был отвязан от золотого стандарта, он стал поддельным. Добавляя, что фиат стал невидимым, поэтому власти могут печатать столько денег, сколько захотят, уничтожая тех, кто их копит.
В своем интервью подкасту Sane Crypto, писатель похвалил виртуальные валюты и предсказал, что в ближайшем будущем они вытеснят фиат. По его словам, существует 3 формы денег: правительственные валюты, природные (золото и серебро), которые останутся даже после вымирания тараканов, и деньги человечества (криптовалюта).
Писатель советует обычным людям покупать золото и серебро, как способ страхования против приближающегося кризиса, который превзойдет события 2000 и 2008 годов. Хотя он не может назвать точной даты, но уверен в его неизбежности и разрушительности.
Похоже, что Индия уже начинает готовиться к этому, так как правительство страны выступает за создание национальной или местной виртуальной валюты.
текст: Иван Маличенко, фото: Kyodo News
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