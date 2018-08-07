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Берлин усложнит условия покупки иностранцами доли в компаниях ФРГ
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Берлин усложнит условия покупки иностранцами доли в компаниях ФРГ 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Правительство Германии рассматривает вопрос об усложнении процедуры приобретения иностранными инвесторами доли в немецких компаниях, занятых в чувствительных секторах экономики, сообщает газета Welt со ссылкой на министерство экономики ФРГ.
EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
По данным ведомства, объем иностранных инвестиций в предприятия чувствительного сектора экономики Германии значительно возрос. На этом фоне правительство ФРГ намерено выявлять, как подобные сделки могут затронуть интересы безопасности страны.
Правительство «в будущем хочет быть внимательнее» к компаниям, занятым в оборонном секторе, а также к критически важной инфраструктуре, прокомментировал позицию ведомства министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
К критической инфраструктуре относятся телекоммуникации, снабжение питьевой водой, система обращения наличных денег и автотранспорт.
В частности, правительство Германии хочет понизить порог доли в компании, приобретаемой иностранными инвесторами, при которой оно сможет контролировать долевое участие, а также процесс слияния и при необходимости налагать запрет на сделку. Сейчас он находится на уровне 25%, в будущем правительство сможет вмешиваться при покупке доли в 15%.
"Конечно, мы хотим, чтобы предприятия и дальше инвестировали в Германию", — добавил Альтмайер. По его словам, однако, внимание к тому, как подобные сделки могут затронуть интересы безопасности страны, является частью социальной экономики.
В настоящее время предложение по внесению изменений в положения о внешней торговле находится на согласование с другими министерствами. Соответствующий закон может вступить в силу уже в этом году, сообщает газета.
Сообщается, что дискуссии по данному вопросу были вызваны действиями китайских инвесторов. Правительство ФРГ уже не раз пыталось вмешаться в сделки по слиянию между компаниями Германии и КНР и заблокировать их.
Как писали «Вести. Экономика», правительство Германии предоставило себе полномочия заблокировать поглощение производителя машинного оборудования Leifeld китайскими инвесторами, если это понадобится, сообщил агентству Reuters источник в правительстве.
Ранее главный владелец компании сказал Reuters, что китайская Yantai отказалась от своих намерений по покупке компании, ожидая, что Берлин будет обладать правом вето из-за участия Leifeld в проектах по ядерной энергетике.
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