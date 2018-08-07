Берлин усложнит условия покупки иностранцами доли в компаниях ФРГ

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Правительство Германии рассматривает вопрос об усложнении процедуры приобретения иностранными инвесторами доли в немецких компаниях, занятых в чувствительных секторах экономики, сообщает газета Welt со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

EPA-EFE/ALEXANDER BECHER

По данным ведомства, объем иностранных инвестиций в предприятия чувствительного сектора экономики Германии значительно возрос. На этом фоне правительство ФРГ намерено выявлять, как подобные сделки могут затронуть интересы безопасности страны.

Правительство «в будущем хочет быть внимательнее» к компаниям, занятым в оборонном секторе, а также к критически важной инфраструктуре, прокомментировал позицию ведомства министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

К критической инфраструктуре относятся телекоммуникации, снабжение питьевой водой, система обращения наличных денег и автотранспорт.

В частности, правительство Германии хочет понизить порог доли в компании, приобретаемой иностранными инвесторами, при которой оно сможет контролировать долевое участие, а также процесс слияния и при необходимости налагать запрет на сделку. Сейчас он находится на уровне 25%, в будущем правительство сможет вмешиваться при покупке доли в 15%.

"Конечно, мы хотим, чтобы предприятия и дальше инвестировали в Германию", — добавил Альтмайер. По его словам, однако, внимание к тому, как подобные сделки могут затронуть интересы безопасности страны, является частью социальной экономики.

В настоящее время предложение по внесению изменений в положения о внешней торговле находится на согласование с другими министерствами. Соответствующий закон может вступить в силу уже в этом году, сообщает газета.

Сообщается, что дискуссии по данному вопросу были вызваны действиями китайских инвесторов. Правительство ФРГ уже не раз пыталось вмешаться в сделки по слиянию между компаниями Германии и КНР и заблокировать их.

Как писали «Вести. Экономика», правительство Германии предоставило себе полномочия заблокировать поглощение производителя машинного оборудования Leifeld китайскими инвесторами, если это понадобится, сообщил агентству Reuters источник в правительстве.

Ранее главный владелец компании сказал Reuters, что китайская Yantai отказалась от своих намерений по покупке компании, ожидая, что Берлин будет обладать правом вето из-за участия Leifeld в проектах по ядерной энергетике.