Курянин перевёл мошеннику 73 тысячи рублей

Инцидент произошёл в Рыльском районе

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД , мужчина хотел купить моторную лодку на одном из сайтов объявлений. Его внимание привлекла лодка стоимостью 133 тысячи рублей. Он связался с продавцом по телефону. Тот представился жителем соседней области и пообещал привезти товар в Рыльский район после того, как ему будет предоставлена предоплата в сумме 10 тысяч рублей. Потерпевший перевёл запрошенную сумму на банковскую карту собеседника. После этого, мнимый продавец перезвонил потерпевшему и предложил ему приобрести гидроподъемник для мотора лодки за 15 тысяч рублей. Времени на раздумья у покупателя не было, так как, по словам звонившего, этот товар у него также готов купить другой человек. Мужчина согласился и сделал ещё один перевод.

Вскоре после этого разговора продавец снова позвонил потерпевшему и сказал, что у него изменились обстоятельства, и большая часть суммы ему требуется сейчас, а не после предоставления товара. Потерпевший потребовал гарантий, тогда собеседник прислал ему на электронную почту копию паспорта. После этого запрошенная сумма была переведена на тот же банковский счёт.

— Однако, в назначенное время продавец так и не привёз товар доверчивому мужчине и выключил мобильный телефон. Потерпевший, который к тому моменту успел перевести на счёт подозреваемого в общей сумме 73 тысячи рублей, понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. В настоящее время ведётся расследование этого дела, — отметила руководитель пресс-службы ведомства Лилия Каменева.

Полицейские напоминают, что подобные случаи возникают из-за неосмотрительности самих потерпевших. В случае заключения сделок купли-продажи в Интернете не следует переводить на счёт продавца предоплату или полную сумму стоимости товара, пока он не будет предоставлен.