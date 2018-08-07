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УФАС: ФХ «Благодать» незаконно рекламировал вложения под проценты
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УФАС: ФХ «Благодать» незаконно рекламировал вложения под проценты 

Банки.ру 2 часа назад
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения рекламного законодательства, признала ненадлежащей рекламу ООО «Благодать» и ООО «Финансовый холдинг „Благодать“. Как следует из сообщения Нижегородского УФАС, эти организации рекламировали вложения под высокие проценты, не имея разрешения на прием средств граждан.
О нарушении сообщил антимонопольщикам потребитель в мае этого года. Заявитель пожаловался на распространение через почтовые ящики многоквартирных домов, расположенных в Нижнем Новгороде на улицах Давыдова и Рябцева, рекламных листовок финансового холдинга „Благодать“. В буклетах предлагалось вложить денежные средства в ООО „ФХ „Благодать“ и ООО „Благодать“ под высокие проценты (от 9% до 27% годовых), принять участие в акциях и розыгрыше денежных призов.
В УФАС подчеркивают, что рекламируемую деятельность могут осуществлять, в частности, кредитные потребительские кооперативы, а также микрофинансовые организации (с учетом законодательно установленных ограничений), при этом такие организации должны состоять в соответствующих государственных реестрах.
По информации Волго-Вятского главного управления Банка России, ООО „Финансовый холдинг „Благодать“ и ООО „Благодать“ не значатся в государственном реестре микрофинансовых организаций и иных реестрах, ведение которых осуществляется финансовым регулятором, не являются кредитными организациями и не имеют статуса некредитных финансовых организацией.
Комиссия Нижегородского УФАС России 1 августа 2018 года признала ненадлежащей рекламу ООО „Благодать“ и ООО „ФХ „Благодать“, распространенную в мае 2018 года в виде рекламных листовок, поскольку она противоречит требованиям пункта 7 статьи 7 федерального закона „О рекламе“. В сообщении антимонопольщиков уточняется, что, согласно пункту 7 статьи 7 этого закона, не допускается реклама товаров, на производство и/или реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений.
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