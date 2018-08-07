УФАС: ФХ «Благодать» незаконно рекламировал вложения под проценты

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения рекламного законодательства, признала ненадлежащей рекламу ООО «Благодать» и ООО «Финансовый холдинг „Благодать“. Как следует из сообщения Нижегородского УФАС, эти организации рекламировали вложения под высокие проценты, не имея разрешения на прием средств граждан.

О нарушении сообщил антимонопольщикам потребитель в мае этого года. Заявитель пожаловался на распространение через почтовые ящики многоквартирных домов, расположенных в Нижнем Новгороде на улицах Давыдова и Рябцева, рекламных листовок финансового холдинга „Благодать“. В буклетах предлагалось вложить денежные средства в ООО „ФХ „Благодать“ и ООО „Благодать“ под высокие проценты (от 9% до 27% годовых), принять участие в акциях и розыгрыше денежных призов.

В УФАС подчеркивают, что рекламируемую деятельность могут осуществлять, в частности, кредитные потребительские кооперативы, а также микрофинансовые организации (с учетом законодательно установленных ограничений), при этом такие организации должны состоять в соответствующих государственных реестрах.

По информации Волго-Вятского главного управления Банка России, ООО „Финансовый холдинг „Благодать“ и ООО „Благодать“ не значатся в государственном реестре микрофинансовых организаций и иных реестрах, ведение которых осуществляется финансовым регулятором, не являются кредитными организациями и не имеют статуса некредитных финансовых организацией.

Комиссия Нижегородского УФАС России 1 августа 2018 года признала ненадлежащей рекламу ООО „Благодать“ и ООО „ФХ „Благодать“, распространенную в мае 2018 года в виде рекламных листовок, поскольку она противоречит требованиям пункта 7 статьи 7 федерального закона „О рекламе“. В сообщении антимонопольщиков уточняется, что, согласно пункту 7 статьи 7 этого закона, не допускается реклама товаров, на производство и/или реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений.