Спрос поддержит конкуренцию

Правительство активно поддерживает фермерские хозяйства в регионе. Во-первых, это денежные субсидии, которые в этом году повысили в два раза. Во-вторых, бесплатные торговые места на территории города: ярмарки выходного дня, межрегиональные ярмарки и места для уличной торговли на городских фестивалях.

Я уверен, что лучшая мера поддержки — дать возможность производителю сельскохозяйственных товаров реализовать свою продукцию, не обременяя его заботами о логистике и аренде. Денежные выплаты тоже очень важны: для фермеров лишних средств не бывает, поэтому повышение субсидий — крайне позитивное изменение. Все это дает возможность надеяться на серьезные перспективы московского фермерства.

Кроме того, активно развиваются Троицкий и Новомосковский административные округа и Московская область, там растет количество населения, поэтому спрос на качественные фермерские продукты будет только повышаться. Да, пока процент фермерской продукции на рынке небольшой. Но я уверен, что со временем этот процент может вырасти и достигнуть даже 25–30 процентов рынка. Такое возможно именно благодаря востребованности фермерских продуктов.

Стоит признать, что в сетевых магазинах часто реализуются продукты, по факту выращенные в одной теплице. А теперь они еще и перестают быть дешевыми.

Если раньше эти магазины позиционировали себя как дискаунтеры, в которых все стоит очень дешево, то сейчас становится заметно, что цены в них быстро растут. И теперь на фермерском рынке можно купить абсолютно другую по качеству продукцию, которая стоит не в два раза дороже, как несколько лет назад, а всего на 10–15 процентов. Складывается ситуация, когда разница в цене сокращается, а пропасть в качестве продукции по-прежнему огромная.

Поэтому можно ожидать, что скоро фермерская продукция будет полноценно конкурировать с продукцией массового производства. Сейчас даже пенсионеры ходят вместо магазина на рынок и стараются купить чуть подороже, но продукты лучшего качества.

Кстати, в последнее время я часто становлюсь свидетелем того, что многие люди берут пример со своих соседей-фермеров и сами начинают заниматься выращиванием овощей и фруктов, а также мелкой живности для продажи или внутреннего потребления.