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Мэр привлечет прокуратуру к расследованию «мародерства» на ПАТП-1
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Мэр привлечет прокуратуру к расследованию «мародерства» на ПАТП-1 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
После публикации ролика о разграблении обанкротившегося муниципального Автотранспортного предприятия Орла базу ПАТП-1 решил посетить мэр Василий Новиков. По словам индивидуального предпринимателя, отвечающего за хранение арестованного имущества, не все так страшно, как выглядит с первого взгляда.
Сергей Терешин проинформировал, что на улице стоит давно списанный транспорт. Эти разобранные автобусы собирались сдать на металлолом, чтобы погасить задолженность по заработной плате, но не успели. На имущество был наложен арест. Относительно исчезнувших станков мужчина пояснил, что они были отданы в счет ремонта транспорта, еще когда предприятие было в строю. Движимый подвижной состав находится в закрытом модуле. Легковой автомобиль, которым пользовалось руководство предприятия, теперь у конкурсного управляющего, рассказал Сергей Терешин.
По итогам посещения, Василий Новиков планирует написать обращение в прокуратуру с целью разобраться в сложившейся ситуации и проверить законность всех процедур, которые провел конкурсный управляющий, в частности акты договоров хранения. Более того, мэр намерен инициировать служебную проверку в отношении лиц, которые использовали в качестве оплаты за ремонт автобусов станки, сообщает пресс-служба горсовета.
Напомним, ПАТП-1 ушло в банкротство в декабре 2017 года, когда долги превысили 60 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен Сергей Саврасов. Сотрудников предприятия уволили. Задолженность по зарплате и пособиям они выбивали несколько месяцев. В июле 2018 объявлены торги по продаже имущества банкрота. В перечне 15 зданий, закрытая стоянка, земельный участок площадью более 3 гектаров и еще ряд позиций. Стартовая цена — 127,7 млн рублей. Торги состоятся 30 августа.
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Сообщение Мэр привлечет прокуратуру к расследованию «мародерства» на ПАТП-1 появились сначала на РИА 57.
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