В Волгоградской области застройщики перестали жаловаться на стоимость присоединения к сетям

Руководитель управления ФАС России по Волгоградской области Роман Лучников, подводя итоги работы ведомства в первом полугодии, сообщил, что остается острой проблема нарушения порядка и сроков технологического присоединения.

По этому направлению за шесть месяцев УФАС рассмотрел 20 дел. По его словам, основные нарушители — ПАО «МРСК Юга» и ООО «Концессии водоснабжения». Суммы наложенных штрафов по каждому делу варьируются от 300 до 600 тысяч рублей.

Подобные действия субъектов естественных монополий, отмечают в ФАС, ущемляют интересы рядовых потребителей — граждан, планирующих обеспечить коммунальными ресурсами построенные жилые объекты, а также интересы субъектов малого предпринимательства, заинтересованных в скорейшем решении вопросов техприсоединения к сетям электро, водо или теплоснабжения.

При этом Роман Лучников отметил, что основной причиной затягивания сроков является, по его мнению, «лень и нежелание работать». Причем с обеих сторон — сетевые организации не торопятся проводить те работы, которые сделать обязаны, а сами граждане иногда забывают уведомить сетевиков, что они выполнили свою часть (установили счетчики, стойки и т.д.). Крупные застройщики, возводящие многоквартирные дома и торговые комплексы, претензий к подключению, как это было прежде, не предъявляют. В первом полугодии не было ни одной такой жалобы. Заместитель руководителя волгоградского УФАС Анна Гаджиева пояснила, что стоимость техприсоединения в таком случае рассчитывается индивидуально на основании индивидуальных проектов с собственными техусловиями по каждому объекту.

За справедливостью таких цен, помимо УФАС, следит областное управление тарифного регулирования. Анна Гаджиева отметила, что во всех случаях им удалось добиться снижения цены — от небольшого до двух-трехкратного.

«Пробелам застройщики не обозначают. Раньше такие были жалобы были — и навязывание и чрезмерные мероприятия, которые прописывали потенциальную будущую возможность других присоединений к сети, сейчас претензии по срокам и, в основном, у граждан», — подытожила замруководителя УФАС.