118 тысяч жителей Краснодарского края объявлены приставами невыездными

Краснодар. 7 августа — Новая Кубань. Большую пресс-конференцию провел сегодня главный судебный пристав Краснодарского края Александр Кумиров.

На ней говорилось об итогах работы ведомства за первое полугодие. Увеличение количества возбужденных производств с начала года по сравнению с аналогичным периодом минувшего 2017 года составило 10%.

Общая сумма долгов, которую приставам предстоит взыскать по этим производствам — 80 млрд 584 млн рублей.

Было отмечено, что увеличилось количество взысканий по административным штрафам.

Несмотря на большие объемы работы руководитель ведомства заявил, что не считает нужным раздувать штат:

— Нужно добиваться эффективной работы.

Нагрузка на одного судебного пристава составляет 599 исполнительных производств.

Особое внимание было уделено теме выдворения мигрантов. До пунктов пропуска с начала года препровождено 2445 иностранных граждан.

К категории особой социальной значимости относится взыскание алиментов. С начала года была погашена задолженность в размере 218 млн рублей. Производятся удержания из заработной платы в рамках более 13 тыс. производств.

В плане взыскания долгов ЖКХ в текущем году на 38% увеличилось количество предъявленных на исполнение дел. В результате деятельности приставов погашена сумма в размере 168 млн рублей.

В отношении всех должников применяются различные меры принуждения. Учитывая период отпусков, одно из самых действенных — ограничение права на выезд. В текущем году такие санкции действуют в отношении 118 тысяч кубанцев.

На пресс-конференции озвучили общую сумму, направленную на пополнение бюджетов различных уровней. С начала года она составила 5 млрд 172 млн рублей, что почти на 402 млн рублей больше, чем за первое полугодие минувшего 2017г.