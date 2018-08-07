«Будет очень красивое место». Топ-5 скандальных строек Севастополя

«Голубые унитазы» на мысе Хрустальный

Это одно из самых старых скандальных творений архитектурно-строительной мысли в Севастополе, уже ставшее печально известным символом города. «Голубыми унитазами» народ назвал апартаменты «Парус», две 13-этажные высотки, выросшие на мысе Хрустальный в центральной, исторической части города, у самой воды. Говорящее название здания получили из-за ярко-голубого цвета остекления и характерной формы, напоминающей соответствующий фаянсовый предмет.

«Унитазы» возвели еще «при Украине» в 2011 году, предварительно очистив территории от здания 1819 года постройки. По замыслу тогдашних властей города и застройщиков здания должны были стать частью будущего спортивно-оздоровительного и культурно-зрелищного комплекса «Мыс Хрустальный». Достраивать комплекс не стали, ограничившись двумя бетонными голубыми монстрами, которые сегодня горячо ненавидят все коренные севастопольцы.

Здания загородили собой вид на монументы-символы города — 40-метровый памятник героическим защитникам Севастополя «Солдат и Матроса» и 60-мтеровый обелиск «Городу-Герою Севастополю» (в народе «Штык-Парус»). Кроме того, по мнению ряда архитекторов и общественных деятелей, строения уродуют исторический центр города, возвышаясь над всеми знаниями в округе.

Сегодня «унитазы» преимущественно являются жилыми апартаментами, здесь также расположен ряд коммерческих объектов. Квартиры в «элитном в современном новом здании лазурного цвета» активно продаются в агентствах недвижимости. Например, двухкомнатный пентхаус на 12 этаже стоит 25 млн рублей.

«Я посмотрел и думаю, какая же архитектурная мысль должна быть для того, чтобы это сделать? И потом рассказывают, что все законно…Севастополь славится как своими мемориальными комплексами, так и «голубыми унитазами». Как их совместить только можно, я понять не могу, к сожалению», — возмущался в свое время экс-губернатор города Сергей Меняйло , однако действий по сносу высоток так и не предпринял.

Снести скандальные апартаменты сегодня может новый глава города Дмитрий Овсянников . Согласно концепции развития города до 2030 года на мысе Хрустальный создадут новый парк и культурный кластер с музеем, театром оперы и балета и киноконцертным залом. Общая площадь составит 49 га. Понятно, что для реализации такого масштабного проекта территорию в центре придется расчистить. Под снос могут пойти и знаменитые «унитазы». Глава города в конце прошлого года уже заявлял о том, что строения возвели законно. Место строительства одобрил и сам Владимир Путин

«Мы говорили по поводу самого места. Оно, действительно, достойно будет такого грандиозного комплекса», — отметил президент во время осмотра проекта.

«Бухта мечты» и высотки в урочище Ласпи

В государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Ласпи» растут массивы реликтовых можжевелово-дубовых лесов и уникальные эндемики, сохранившиеся с ледникового периода, обитают краснокнижные животные.

Уникальная территория активно раздавалась застройщикам до 2014 года. Именно здесь находится практически половина всех севастопольских участков, розданных, по мнению властей, незаконно при Украине, — более двух тысяч. На части из них на первой линии побережья в 2009 году вырос гостиничный комплекс «Бухта Мечты» и две 9-этажные жилые высотки, построенные компанией «Агат-А» — фирмой из орбиты экс-министра обороны Украины, строительного магната Павла Лебедева , владеющего крупнейшей на полуострове строительной компанией «Парангон». Против строительства громадного здания в свое время выступали экологи и общественники, однако строения возвели.

В феврале 2018 года часть территорий урочища «Ласпи» получили долгожданный статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). Решение принимали долго — затянулось уточнение границ заказника. За границей ООПТ остались не только детский оздоровительный лагерь «Ласпи» и государственный пансионат «Изумруд», но и «Бухта мечты». Теперь строить в Ласпи нельзя, а возле «Бухты мечты» можно, чем застройщики и пользуются — зимой они возвели гидротехническое сооружение (дамбу), возмутившие экологов.

В апреле 2018 года правительству города удалось отсудить часть территорий урочища у компании «Агат-А» — почти 6 гектаров. Три гектара, на которых стоят два высотных дома «Агат-А», городу вернуть в собственность пока не удалось.

«Адмиральская лагуна» на Солдатском пляже

Застроить район Солдатского пляжа в бухте Омега намеревается другой строительный магнат полуострова владелец ряда строительных компаний и депутат госсовета Республики Крым Евгений Кабанов . Принадлежащие Кабанову компании «ИнтерСтрой» и «Класс» возводят здесь многоэтажные апартаменты «Адмиральская лагуна». По документам это апарт-отель с грязелечебницей, наличие которой, кстати, позволяет в дальнейшем признать объект рекреационным и закрыть пляж для горожан. Строительство идет по улице Челнокова в 50 метрах от линии моря.

Несколько лет назад стройка была остановлена благодаря массовым протестам жителей города и ряду грубых нарушений законодательства, но в 2017 году компании снова разрешили строить. Александр Моложавенко , являющийся на тот момент директором департамента архитектуры и градостроительства города, выдал «ИнтерСтрою» пакет разрешительных документов, указав, что «для продолжения строительства базы отдыха на первом этапе нет ограничений». Исполнительный директор ООО «ИнтерСтрой» Олег Леухин подчеркивал, что все нормы, включая ограничения по этажности, компания соблюдает, прилегающая территория будет облагорожена, а доступ к пляжу останется открытым. «Это будет очень красивое и удобное место для отдыха севастопольцев», — заявил Леухин.

Более того, компания намерена проложить новый трубопровод, который будет подведен к очистным сооружениям города. Он позволит решить проблему с канализацией целого микрорайона. Однако горожане не верят.

Marina DELUXE возле Херсонеса

«Люксовая Марина» — еще одни высотные апартаменты в черте города, вызвавшие возмущение жителей Севастополя. Здание находится на улице Рыбацкий причал в Стрелецкой бухте. За строительством стоит компания «Севастопольстрой-Марина-Де-Люкс», входящая в ООО «Севастопольстрой», покровительство которой, по мнению некоторых общественников, может оказывать экс-спикер заксобрания города депутат Алексей Чалый

Этот 13-этажный жилой дом отличает от остальных особая наглость застройщика — здание возводится на территории объекта культурного наследия федерального значения, достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Согласно приказу Минкульта № 1864 от 12.08.2016 земельный участок под Marina DELUXE отнесен к зоне культурного наследия, где строить высотные жилые здания запрещено законом. Однако в том же 2016 году «Севастопольстрой» получил необходимые разрешительные документы на строительство апартаментов. Как тогда уверяли «по автомату», мол, было соответствующее закону украинское разрешение.

Прокуратура Севастополя почти год в судах доказывала неправомерность строительства апартаментов, и в декабре 2017 года Арбитражный суд иск прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Однако на официальном сайте застройщика продолжает висеть реклама апартаментов Marina DELUXE «с видом на Херсонес». В графе срок сдачи лаконично написано «скоро».

Гостиничный комплекс на набережной Балаклавы

Снос масштабного многоэтажного гостиничного комплекса на Таврической набережной в Балаклаве — первая серьезная победа горожан и правительства в борьбе с уродующей Севастополь варварской застройкой. Судебные разбирательства о законности и сносе зданий велись с 2016 года. Правительство города судилось с индивидуальным предпринимателем гражданином Украины Алексеем Плясом. В июне этого года Арбитражный апелляционный суд Севастополя поставил точку в долгих судебных спорах и постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции о сносе самовольных строений.

Под снос пойдет целый ряд самовольных построек, находящихся на стадии строительства: 9-этажное (с мезонином), 7-этажное и 6-этажное здания недостроенного гостиничного комплекса, расположенные на земельном участке, общей площадью 3 452 кв. м, в том числе на земельном участке площадью 602 кв. м, являющемся государственной собственностью города Севастополя. В этих многоэтажных самостроях должны были разместиться жилые апартаменты, торговый комплекс, кафе-бары и парковка. Снести здания должны до конца сентября.

Реконструкция Таврической набережной в рамках ФЦП запланирована на 2020–2021 годы. Власти планируют расширить прогулочную зону и превратить набережную в часть большого культурно-туристического кластера.