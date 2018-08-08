Сбербанк выделил более 27 млн рублей на бизнес-проекты своих сотрудников

Сбербанк направит 27,1 млн рублей на финансирование стартапов, которые были признаны лучшими в рамках программы Sber#Up. Об этом сообщил первый зампред кредитной организации Лев Хасис.

Победителями первой волны бизнес-акселератора Сбербанка стали шесть проектов: SportMe, «Персональная BigData», StilusBot, PayZakat, GetMeBack и Start-up@Check-up.

Больше всех инвестиций — 6 млн рублей — смог привлечь сервис SportMe. Это платформа бронирования тренировок, залов и соревновании? для сотрудников корпорации?. Компания может присоединиться к сервису, чтобы вовлечь своих сотрудников в занятия спортом, для этого разработана специальная система мотивации. За участие в спортивных событиях сотрудник может получать балле, которые можно обменять на спортивные товары, специальное питание или медицинские услуги.

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Участники проекта также могут рассчитывать на вложения от заинтересованных инвесторов.

«У нас было много желающих. Свыше 500 заявок на первом этапе, со всех регионов страны. Было много отборочных туров, в итоге в финал прошли 12 проектов. Шесть из них получили финансирование. Это много, 3% российского венчурного рынка. И мы очень рады, что наши сотрудники имеют возможность реализовать себя, опираясь на информационную поддержку Сбербанка», — отметил Лев Хасис

По его словам, сам госбанк вряд ли самостоятельно занялся подобными проектами. «Руки бы не дошли», — пояснил топ-менеджер.