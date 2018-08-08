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Сбербанк выделил более 27 млн рублей на бизнес-проекты своих сотрудников
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Сбербанк выделил более 27 млн рублей на бизнес-проекты своих сотрудников 

Банки.ру 17 минут назад
Сбербанк направит 27,1 млн рублей на финансирование стартапов, которые были признаны лучшими в рамках программы Sber#Up. Об этом сообщил первый зампред кредитной организации Лев Хасис.
Победителями первой волны бизнес-акселератора Сбербанка стали шесть проектов: SportMe, «Персональная BigData», StilusBot, PayZakat, GetMeBack и Start-up@Check-up.
Больше всех инвестиций — 6 млн рублей — смог привлечь сервис SportMe. Это платформа бронирования тренировок, залов и соревновании? для сотрудников корпорации?. Компания может присоединиться к сервису, чтобы вовлечь своих сотрудников в занятия спортом, для этого разработана специальная система мотивации. За участие в спортивных событиях сотрудник может получать балле, которые можно обменять на спортивные товары, специальное питание или медицинские услуги.
Новость
Участники проекта также могут рассчитывать на вложения от заинтересованных инвесторов.
«У нас было много желающих. Свыше 500 заявок на первом этапе, со всех регионов страны. Было много отборочных туров, в итоге в финал прошли 12 проектов. Шесть из них получили финансирование. Это много, 3% российского венчурного рынка. И мы очень рады, что наши сотрудники имеют возможность реализовать себя, опираясь на информационную поддержку Сбербанка», — отметил Лев Хасис.
По его словам, сам госбанк вряд ли самостоятельно занялся подобными проектами. «Руки бы не дошли», — пояснил топ-менеджер.
Сбербанк запустил корпоративный акселератор Sber#Up в марте этого года совместно с Высшей школой экономики. Цель акселератора — поддержать проекты, которые станут частью экосистемы банка в рамках Стратегии 2020.
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