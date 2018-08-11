«Балльная система дестимулирует людей». Экономисты предложили новую пенсионную формулу

Экономисты предложили отказаться от балльной системы при начислении пенсий. Свою позицию эксперты Высшей школы экономики и Академии труда и социальных отношений обозначили в совместном докладе, который есть в распоряжении РБК.

Во-первых, предлагается объединить все внебюджетные фонды — пенсионный, фонды ОМС и социального страхования — и сделать единый фонд независимым. По мнению экономистов, новой структурой на паритетных основаниях должны управлять профсоюзы, работодатели и государство, как это принято в развитых странах. Тогда тарифная политика не будет зависеть от бюджетной.

Во-вторых, авторы доклада предлагают всех работодателей уравнять в обязанностях. Сейчас ряд предприятий получают льготы, поэтому вносят разные суммы в Пенсионный фонд . Это увеличивает нагрузку на федеральный бюджет. Экономисты предлагают все льготы отменить.

Еще один важный шаг — отказ от балльной системы. Эксперты предлагают заменить ее формулой, которая учитывает заработок и стаж, рассказал Business FM один из авторов доклада, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов

Александр Сафонов проректор Академии труда и социальных отношений «Мы задались вопросом о необходимости отмены балльной системы, потому что на сегодняшний день она просто дестимулирует людей участвовать в накоплении: совершенно непонятно, какие обязательства будет выполнять перед ними в будущем Пенсионный фонд, сколько будет стоить балл, например, через 10-20 лет. Поэтому мы предложили все-таки вернуться к стажевой форме, которая учитывала бы два параметра — минимальный стаж и заработок человека. Если заработок большой, то и отчисления с него идут достаточно существенные. На индивидуальном счете человека было бы видно, сколько он к определенной дате накопил, и простым делением на среднее количество лет, которые живет пенсионер, плюс количество месяцев в году можно высчитать сумму пенсии без всяких сложных расчетов».

Балльная пенсионная система действует в России три года. По мнению экспертов, она разорвала связь размера пенсии с трудовым вкладом работников, к тому же она непонятна людям и способствовала росту теневой занятости. Предложение заменить ее на стажево-заработковую пенсионную формулу директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович считает разумным:

Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ «Мне она представляется разумной. Все-таки здесь отдается большой сюжет так называемой стажево-заработковой составляющей. К сожалению, в балльной системе, которая действует сегодня, есть некоторый разрыв — точнее, потеря взаимосвязи размера пенсии с трудовым вкладом. Похоже, что в новой формуле она будет присутствовать в более акцентированном виде, и это, наверное, правильно. Я не могу сказать, что эта балльная система такая уж плохая и от нее нужно избавляться, но, к сожалению, она очень сложная. Вряд ли в России найдется человек пять-десять, которые смогут по ней определить свою пенсию».

Есть ли плюсы у объединения ПФР с фондами ОМС и социального страхования?

Сергей Смирнов доктор экономических наук «Понятно, что мы будем экономить на административно-управленческом аппарате. Впрочем, это, конечно же, слезы по сравнению с остальными расходами этих фондов. Но если будет единая дирекция социального страхования, ничего плохого нет. Но я не уверен, что будет происходить перетекание средств из одного фонда в другой. Взносы-то единый фонд может собирать, но дальше все равно надо финансировать систему ОМС, социального страхования и в первую очередь систему пенсионного страхования. Как будет происходить перераспределение средств в этом фонде, пока не очень понятно. Если же речь идет просто об институциональных изменениях, связанных с единым управлением системы социального внебюджетного страхования, я двумя руками за, потому что, мне кажется, будет меньше скандалов, связанных с персональными выпадами против руководителей этой системы».