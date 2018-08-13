Пенсионная реформа: на заслуженный отдых — только в инвалидном кресте

Пенсионная реформа в России, похоже, не ограничится лишь повышением возраста выхода на заслуженный отдых. Экономисты заодно предложили правительству альтернативу действующей балльной системе. Их вариант, уверяют авторы, учитывает всего два компонента — заработок и стаж. Как сообщил источник издания РБК , которое ознакомилось с инициативой, идея может быть воспринята в правительстве.

О том, что власть собирается скоро отказаться от «балльной» системы впервые официально заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова 17 июня. Она сказала, что «это очень сложное решение», однако его придется принимать. Так как пенсию нельзя рассчитывать, как «среднюю температуру по больнице».

Голикова добавила, что в кабмине уже работают над проектом закона о накопительной части пенсии. Он может быть представлен на общественное обсуждение осенью, «как только будут приняты соответствующие решения». Поэтому инициатива экономистов возникла не на пустом месте.

По мнению авторов, балльная пенсионная система «разорвала связь размера пенсии с трудовым вкладом работников», она непонятна людям и способствует росту теневой занятости. Система начисления страховых пенсий действует в России с 2015 года. За эти годы она вызвала множество нареканий. В частности, критики указывали на ее запутанность и непрозрачность начисления баллов.

Как известно, сегодня каждый год работы оценивается «индивидуальным пенсионным коэффициентом» или баллами. Накопленные баллы переводятся в рубли (в 2018 году 1 балл равен 81,5 руб.). Затем к сумме баллов, умноженных на их стоимость, прибавляется фиксированная выплата, установленная государством. В 2018 году размер такой выплаты равен 4982 руб. Для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум девять лет стажа и 13,8 пенсионного балла. К 2025 году эти показатели должны быть увеличены до 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов соответственно.

Вы многое поняли в этих пояснениях? Вот и авторы доклада уверены, что для эффективности пенсионной системы необходимо отказаться от столь сложной формулы. И заменить ее на стажево-заработковую формулу.

«Мы задались вопросом о необходимости отмены балльной системы, потому что на сегодняшний день она просто дестимулирует людей участвовать в накоплении: совершенно непонятно, какие обязательства будет выполнять перед ними в будущем Пенсионный фонд, сколько будет стоить балл, например, через 10-20 лет. Поэтому мы предложили все-таки вернуться к стажевой форме, которая учитывала бы два параметра — минимальный стаж и заработок человека. Если заработок большой, то и отчисления с него идут достаточно существенные. На индивидуальном счете человека было бы видно, сколько он к определенной дате накопил, и простым делением на среднее количество лет, которые живет пенсионер, плюс количество месяцев в году можно высчитать сумму пенсии без всяких сложных расчетов», — рассказал в интервью «Бизнес FM» один из авторов доклада Александр Сафонов.

Хотя на первый взгляд россияне такую инициативу могут только приветствовать, в ней есть немало моментов, которые вызывают вопросы и новые опасения. Например, как пишут авторы доклада, формулу можно «настроить» таким образом, чтобы полная пенсия выплачивалась только при трудовом стаже, который физически будет возможно выработать только одновременно с достижением более высокого, чем сейчас, пенсионного возраста.

Базой для такого подхода мог бы стать показатель средней продолжительности трудовой деятельности граждан. «Формула, рассчитываемая на основе средней продолжительности трудовой деятельности, сможет учитывать сложившиеся в Российской Федерации социально-экономические реалии и готовность/неготовность (физическую, профессиональную, моральную, социальную) граждан к более продолжительной трудовой деятельности», — говорится в документе.

Напомним, что в середине июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, согласно которому к 2028 году женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины — в 65 лет. Получается, экономисты предлагают гражданам работать беспрерывно на протяжении всей жизни, чтобы получить полную пенсию. Это может вызвать множество проблем. Как быть с теми, кто на какое-то время по уважительной причине не работал? Например, с женщинами, которые ухаживали за детьми? Или с гражданами, временно ставшими нетрудоспособными, а затем вернувшимися к работе?

Это, впрочем, не все изменения в пенсионной системе, которые предлагают экономисты. Для расширения доходной части системы соцстрахования необходимо сформировать условия для роста зарплат. А для этого, в свою очередь, придется сократить число занятых в госсекторе (за исключением образования и здравоохранения), установив минимальное требование по стажу для бюджетников на уровне 30 лет. Для работников силовых ведомств стаж нужно даже увеличить, в обмен заключив трудовой договор, гарантирующий занятость на госслужбе до достижения пенсионного возраста.

Еще одна спорная идея в том, что экономисты предлагают отказаться от досрочных пенсий. Вместо них советуют ввести страховые выплаты по профессиональным заболеваниям. При диагностировании у работника профзаболевания до достижения пенсионного возраста ему должна выплачиваться страховка из средств Фонда соцстрахования, но работать он должен продолжать.

Наконец, авторы доклада предлагают объединить все внебюджетные фонды — Пенсионный фонд, ОМС и Фонд социального страхования в единую структуру. Кстати, за это выступала и Татьяна Голикова, еще когда возглавляла Счетную палату.

Руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов считает, что без конкретных цифр предложенную стратегию сложно оценить. Это касается, прежде всего, пунктов о «стаже, который физически невозможно выработать без достижения более высокого пенсионного возраста». Хотя в целом эксперт согласен с тем, что в балльной системе множество недочетов, менять ее необходимо аккуратно и продуманно. Здесь же некоторые инициативы предложены явно без учета интересов населения.

— Пока эта инициатива похожа на шаг назад к старому исчислению пенсий, где учитывался лишь заработок, точнее, — перечисленные страховые взносы. Общая идея авторов проекта понятна, вопрос в том, как именно будет реализовыван механизм. Таких предложений в последние годы было много, они похожи, но у каждого свой подход к реализации. Самое важное в деталях. Как именно будут учитываться стаж и зарплата? В каких размерах? Все это нюансы, от которых и зависит оценка стратегии.

«СП»: — Насколько эффективной была формула, которая действовала у нас до балльной системы?

— Раньше была очень простая и понятная формула. На каждого человека отчислялись определенные страховые взносы, которые фиксировались на его индивидуальном лицевом счете. Эта сумма ежегодно индексировалась в зависимости от инфляции и доходности Пенсионного фонда, после чего делилась на ожидаемый период выплаты пенсии, который составлял 19 лет. Но такая система была очень примитивной и не соответствовала существующим реалиям. А главное — не была привязана к страховому тарифу.

Это, кстати, беда и существующей формулы. По сути, мы всегда делим шкуру не убитого медведя. Работодатели давили на то, чтобы снизить страховой тариф, а люди требовали увеличения пенсий. Но это диаметрально противоположные требования. Бюджет Пенсионного фонда один, и он не может одновременно увеличивать расходы и уменьшать доходы.

«СП»: — Получается, балльная система себя окончательно не оправдала и требует замены?

— Балльная система не оправдала себя в плане простоты понимания. Когда ее разрабатывали и представляли, говорили, что формула будет ясной и четкой. Но оказалось, что она не так проста. Да и вся система осталась не доработанной. Не была принята и утверждена методика по расчету стоимости баллов, которая до сих пор применяется волюнтаристски.

Для того чтобы рассчитать пенсию, необходимо такое количество данных, которыми человек никогда обладать не сможет. Это нужно делать только через Пенсионный фонд, который сам эти данные с трудом получает и гражданам не предоставляет. Калькуляторы ПФ считают размер пенсий очень приблизительно. Кроме того, никто не знает, как правительство отреагирует на доходность Пенсионного фонда и какую выставит стоимость балла. Получилось, что в этой формуле слишком много переменных.

«СП»: — Как можно оценить предложение по замене досрочных пенсий на страховые выплаты?

— Страховые выплаты по профзаболеваниям у нас и так существуют, это указано в законе № 125-ФЗ. Но то, что предлагается, кардинально отличается от механизма досрочных пенсий. И не в лучшую сторону.

В чем смысл досрочных пенсий сегодня? Это защита временем. Эмпирически установлено, что человек может безболезненно проработать на определенном виде производства определенное количество лет. Досрочная пенсия, таким образом, должна предотвратить инвалидность. Здесь же нам предлагают довести человека до инвалидности, а потом платить ему страховку.

Одно дело — система, направленная на сохранение здоровья человека, и другое — пенсия только тогда, когда человек заболел, и у него возникли необратимые процессы. Это абсолютно разный подход к ценности человеческого здоровья и жизни.

«СП»: — Есть ли смысл в предложении по объединению всех страховых фондов в один?

— Я не вижу в этом большого смысла, потому что страхуются разные риски. Например, страхование временной нетрудоспособности в случае беременности и родов и страхование несчастных случаев на производстве, а также профзаболеваний — это совершенно разные риски, у которых должны быть разные страховые планы.

Чисто административно можно сделать один фонд. Но виды страхования все равно останутся. Пенсионное страхование нужно будет оставить, страхование от временной нетрудоспособности — тоже, от инвалидности — тем более. Возможно, необходимо пересмотреть сам подход к страхованию и тому, как рассчитывается страховой тариф и вероятность возникновения страховых случаев.

Но нужно ли объединять фонды? Если необходимо еще одно кресло для крупного руководителя — наверное. Сегодня единым управляющим для всех внебюджетных фондов является Минтруд . Только ОМС подчиняется Минздраву . ОМС, кстати, — это вообще особый вид страхования, который не вписывается в одни подходы с пенсионным и социальным страхованием.

Необходимо понимать, что мы выиграем от этого объединения и выиграем ли? Я бы сказал, что нужно начинать не с объединения фондов, а с усовершенствования самой работы и администрирования всех этих функций, с повышения производительности труда.