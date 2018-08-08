Вологжане могут сами вносить сведения о зарплате для будущей пенсии

Вологжане могут самостоятельно указывать сведения о стаже, заработной плате, нестраховых периодах, если считают, что эта информация учтена не полностью. Для этого нужно представить документы в Пенсионный фонд.

Стаж и зарплату, начисленную до 2002 года, можно подтвердить трудовой книжкой, трудовым договором, справкой от работодателя, выписками из приказов, выписками на выдачу зарплаты. Документы бывший работодатель должен предоставить в течение трех рабочих дней. Если же организация уже не существует, обращаться нужно к правопреемнику, в вышестоящую организацию или архив. В крайнем случае факт работы могут подтвердить свидетели.

Данные после 2002 года учитываются на основании уплаты за сотрудника страховых взносов. Они отражены в отчетности, которую в Пенсионный фонд предоставляют работодатели. Если данные будут подтверждены, гражданину сделают перерасчет пенсии.