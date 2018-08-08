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Тарасенко разрешил построить в Уссурийске экспериментальную площадку
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Тарасенко разрешил построить в Уссурийске экспериментальную площадку 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал постановление, согласно которому в программу развития приграничных территорий дополнительно внесен проект строительства в Уссурийске «открытой экспериментальной площадки для развития приграничного экономического сотрудничества».
Объект «предназначен для проведения международных выставок и привлечения инвестиций» и будет создан на основе торгового комплекса ООО «Международный центр бизнеса и торговли». Согласно ЕГРЮЛ, ООО равными долями владеют Артур Тен и Олег Яснобулков. Также инвестором проекта будет ООО «Торгово-экономическая компания ИХЭН» из Суйфэньхэ. Общая площадь экспериментальной площадки составит 4 тыс. кв. м, стоимость объекта не указывается.
Программа развития приграничных территорий была разработана в 2016 г. и рассчитана до 2020 г. В нее входят Дальнереченский, Лесозаводский и Уссурийский городские округа и Дальнереченский, Кировский, Октябрьский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский муниципальные районы. Предполагается, что в 2016-2020 гг. миграционный прирост населения в этих районах должен составить 24399 человек, рост инвестиций в основной капитал к уровню 2015 г. — 106,1%.
Напомним, в Уссурийске уже работает зона китайско-российского торгово-экономического сотрудничества. И, как сообщал KONKURENT.RU, главные резиденты зоны — ООО «Торгово-промышленная компания „Цзисинь“ и ООО „МТПК „Канцзи“ — испытывают серьезные финансовые затруднения, следствием чего стали иски о признании компаний банкротами.
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