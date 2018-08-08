Права в Хабаровске можно обменять за 24 часа

Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» — о том, что поменять права можно за сутки и это очень просто:

Есть путь короче?

Отпуск едва не накрылся медным тазом. Долгожданный отдых планировали вдали от Хабаровска, куда я намеревался добраться автомобилем. В первый же день в списке главных дел стояли: профилактический предрейсовый осмотр и починка «Хонды», продление ОСАГО, потом самое опасное — погрузка в машину кошки, и можно в путь.

До выезда из Хабаровска считанные часы и с десяток километров, осталось только оплатить и получить на руки полис, когда оформлявшая документ страховой агент вдруг замечает: «У вас водительское удостоверение просрочено». Как так? У меня же было время, я точно помню.

Но нет, всё правильно, права недействительны уже две недели. Я в центре Хабаровска, с машиной, если сейчас попадусь инспектору ГАИ — штраф от 5 до 15 тыс. рублей и транспорт отправится на арест-площадку, прощайте тайга и горы, рыбалка и поход по грибы. Пытаюсь сообразить, как быстро решить проблему, звоню знакомым юристам и понимаю: действовать придется через интернет-сервис «Госуслуги». Как к нему подобраться-то?

— Все просто, — делится опытом приятель. — Идешь в диспансер на ул. Серышева, 33, где делают медицинскую комиссию за 1000 рублей, оплачиваешь в сберкассе пошлину, со справкой, квитанцией, паспортом, старыми правами идешь в МФЦ. Сдаёшь документы — тебя там же фотографируют. Через 3-5 дней придешь получать новые права.

Торчать ещё неделю в городе, когда там, за горизонтом, столько всего интересного? Не вариант, однозначно. Надо быстрее. Итак, нужна медицинская справка. Интернет сообщает, что комиссию в Хабаровске можно пройти в нескольких точках, в том числе коммерческих, но к психологу и наркологу — отдельно и только в госучреждение. В итоге выясняется, что сразу всех врачей можно пройти в клинике на ул. Запарина, 87. Принято. За все заплатил 1449 рублей. Но чтобы продлить категорию С, нужна электроэнцефалограмма мозга — новое требование. На часах 16.00, понимаю, что этот пункт придется отложить на завтра.

Госуслуги — проще некуда

Интернет и справочник 2Gis подсказывает несколько клиник, где делают ЭЭГ, но вот незадача: у всех, с кем общался, процедура сегодня — результат на следующий день. Может, шут с ней, с категорией С, как-то обходился? И что там с этими Госуслугами, пока есть пара свободных часов, можно посмотреть. Ввёл данные паспорта, номер СНИЛС и прав, но зарегистрироваться на приём в ГИБДД для обмена водительского система не даёт — я «не подтверждённый» пользователь.

Сервис предлагает на карте несколько мест, где можно удостоверить личность, ближайшее — в отделении Пенсионного фонда , что в здании с театром «Триада». Устанавливаю приложение Госуслуги в смартфон и иду доказывать, что я — это я.

— Не работает сегодня, что-то там сломалось, — говорит охранник и советует идти в центральный офис на ул. Гамарника — Слободской, минут 20 пешком — как же неудобно без машины.

Смартфон подсказывает несколько мест в шаговой доступности, среди прочих — отделения банков, подразделения полиции, муниципальные Центры социальной работы и МФЦ. Однако! Иду в ближайший, где уже через четверть часа мою личность сравнили с фото в паспорте и подтвердили.

Теперь я на Госуслугах, что позволяет записаться на приём в ГИБДД, причем уже на следующий день, в удобное время. Дело за малым. Электроэнцефалограмма! Оказалось, частная клиника на ул. Флегонтова, 4 чуть ли не единственная, где результаты выдают в тот же день. Причем стоит это везде практически одинаково — от 1100 до 1500 рублей. Полчаса, и весь пакет медсправок у меня на руках. Еду в ГИБДД. В коридоре человек десять. Из трёх кабинетов полицейские время от времени называют фамилии граждан, счастливчики заходят и через 5 минут возвращаются.

Ещё 10 минут, и в моих руках новенькие права. Всё, в путь! Все-таки хорошая вещь — Госуслуги. При грамотной последовательности действий заменить водительское удостоверение можно с их помощью за сутки, еще и деньги можно сэкономить.

С 3 августа 2018 года стоимость государственной пошлины РФ на получение водительского удостоверения выросла до 3 тыс. рублей (2 тыс. рублей при оплате через сервис Госуслуги).