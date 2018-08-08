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В мэрии прокомментировали строительство храма у Шинного кладбища
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В мэрии прокомментировали строительство храма у Шинного кладбища 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Храм в честь иконы Божией Матери рядом с Шинным кладбищем будет построен за частные средства и может быть сдан уже в следующем году. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил вице-мэр Красноярска Олег Животов.
«Считаю, что много храмов не бывает, и слава богу, что есть инвесторы, которые готовы такой проект реализовать. Тем более, что место находится в непосредственной близости от погоста и самое место ему там и быть. Администрация поддерживает это решение Епархии», — сказал Животов.
Стоимость проекта, по его словам, ему не известна.
«Мы не вмешивались в параметры стоимости, поскольку это сугубо частные средства, бюджетных денег там нет», — сказал вице-мэр.
По его словам, в течение ближайших 2 месяцев будут проведены публичные слушания.
«После этого коллеги могут спокойно заявлять на разрешение на строительство. Сам храм не глобален, в деревянном исполнении, скорее всего его строительство не займет больше 9 месяцев», — заключил Животов.
Фото: vk.com/public79850067
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