Барнаульская кошка за миллион родила троих котят

У кошки за миллион, владелицей которой в 2016 году стала жительница Барнаула, появились котята.

Напомним, кошка принадлежит экспериментальной породе каракет, которая получена путем скрещивания дикого каракала и простой сибирской кошки. Она считается одной из самых редких в мире. Жительница Барнаула продала машину, чтобы получить Каталею Джиневру, так зовут кошку.

Как сообщают Вести22, родившиеся малыши — мальчики. Один котенок отправится в Санкт-Петербург, второго отдали семье из США, а третий останется в Алтайском крае.