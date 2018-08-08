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Счётчики воды: поверить старые или заменить на новые?
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Счётчики воды: поверить старые или заменить на новые? 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сфера коммунальных услуг, в первую очередь это касается приборов учёта воды, уже довольно долгое время является «золотым дном» для нечестных предпринимателей и откровенных мошенников.
По закону счётчики положено поверять один раз в 4-6 лет и при необходимости производить замену. Если этого не сделать, ресурсонабжа­ющие организации имеют право взимать плату по нормативу, а это не всем по карману. Поэтому владельцы квартир стараются сделать поверку вовремя. На этом и попадают в сети обмана.
«Честный» способ отъёма денег
Омичи в своих почтовых ящиках неоднократно находили очень похожие на квитанции извещения со штампом «Повторное» о том, что собственникам жилья требуется незамедлительно поверить счётчики воды, чтобы не наращивать долги за «коммуналку». В них указан номер телефона для вызова специалиста.
Каким будет первое действие законопослушного гражданина? Конечно же, позвонить! Ну а далее дело техники менеджера на другом конце провода — раскрутить доверчивого клиента на замену одного, а то и двух приборов учёта. Ведь обыватели в большинстве своём не разбираются в измерительных приборах, и им можно наплести всё что угодно о «сломанном» счётчике — никому же не хочется переплачивать.
Законная деятельность или надувательство?
«Листовки счастья» омичам приходят от нескольких организаций, среди них: Городской центр учёта водопотребления, Единая городская служба по учёту водоснабжения, Единый городской центр обслуживания ЖКХ, Единая городская служба по учёту водоснабжения и водоотведения. По данным УФАС Омской области, такие юрлица в регионе не зарегистрированы.
«Эти листовки не что иное, как реклама, которую распространяют индивидуальные предприниматели с целью заработать. И как ни странно, все они зарегистрированы в карельском городе Петрозаводске, — сообщила заместитель руководителя управления федеральной антимонопольной службы по Омской области Тамара Шмакова. — За 2017-2018 годы в УФАС Омской области поступило 23 обращения по этим листовкам».
Оказывается, наказать таких предпринимателей довольно сложно — уголовное дело возбудить нельзя, поскольку нет доказанного ущерба. Так что гражданам приходится обращаться к антимонопольщикам с жалобами на ненадлежащую рекламу.
«Эти листовки мы квалифицируем как нарушение федерального закона о рекламе либо в части отсутствия существенной информации, либо как введение в заблуждение о том, что услугу поверки или замены счётчиков оказывает несуществующая компания», — прокомментировала Шмакова.
Обращения тех граждан, которые клюнули на рекламные листовки, полиция передала в УФАС Омской области. Антимнопольщики выдали заключения в рамках своих полномочий и предписания о нарушении и взыскании штрафов
«Штрафные санкции для индивидуальных предпринимателей составляют от 4 до 10 тыс. руб., — рассказала Тамара Шмакова. — Проблема в том, что неизвестно, кто стоит за этой рекламой. Формально мы квалифицируем нарушение за тем, на кого зарегистрирован номер телефона, указанный в листовке».
Предприниматели оплачивают штрафы, а через месяц потребители получают новые листовки, слегка изменённые, с другими номерами телефонов. Сотрудники УФАС снова открывают дела и выдают предписания.
«Мы не можем пресечь распространение таких листовок — по сути, боремся с ветряными мельницами», — посетовала представитель антимонопольной службы.
Чтобы не попасть в сети обмана, у потребителей остаётся один выход — не реагировать на рекламу.
В официальных квитанциях ресурсников, которые все получают ежемесячно, указаны даты поверки или замены счётчиков. Владельцам жилья рекомендуется внимательно отслеживать, когда заканчивают сроки действия счётчиков, и заказывать услугу поверки или замены приборов учёта только в известных, проверенных компаниях, имеющих все лицензии и сертификаты.
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