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На Среднем Урале под уничтожение попало почти 100 кг «санкционки»
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На Среднем Урале под уничтожение попало почти 100 кг «санкционки» 

АиФ Урал 36 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области за четыре года после введения контрсанкционных мер на территории РФ уничтожено 97 034 кг запрещенной к ввозу продукции, сообщает в среду, 8 августа, «АиФ-Урал».
«С января 2015 года по июль 2018 года в регионе выявлено и уничтожено 97 034 кг запрещенной к ввозу продукции, из них 95 762 кг — плодоовощная продукция и 1 272 кг — животноводческая», — рассказала пресс-секретарь регионального Россельхознадзора Наталья Сайфулина.
Таким образом, ведомство отчиталось за четырехлетний период после подписания указа президента РФ Владимира Путина 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Как добавили в ведомстве, за этот период список санкционных товаров был скорректирован семь раз.
Уместно добавить, что за первое полугодие 2018 года на территории уральского региона было уничтожено около 15 тонн плодоовощной продукции, которая была доставлена незаконно.
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