Ещё
Власти Ростова не получат земельный участок рынка «Темерник»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.64
+0.17 Золото
1212.63
+0.01 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1618
–0.0111
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Власти Ростова не получат земельный участок рынка «Темерник» 

Ростовские Вести 16 минут назад
Арбитражный суд Ростовской области отказал ДИЗО в расторжении договора аренды земельного участка на котором расположен рынок «Темерник». Резолютивная часть решения суда первой инстанции было принято вчера, 7 августа. Сам тект решения будет опубликован на сайте суда в течении пяти дней. Напомним, в мае текущего года департамент имущественно-земельных отношений Ростова обратился в суд с заявлением к ООО «Темерник» о расторжении договора аренды земельного участка. В июле в ходе предварительного судебного заседания представитель истца исковые требования поддержал.
Ростовские Вести: последние новости
В Ростове на месте Александровской рощи открыли "Пустырь имени Кушнарева" Возле Левенцовки "Чистый город" построит мусорный завод за 4 млрд рублей В Ростове переходной мост на Главном автовокзале так и не открыли после ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ нашли способ «заставить» самозанятых платить146
Рублю предрекли неизбежную девальвацию
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику2
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение