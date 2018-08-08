Власти Ростова не получат земельный участок рынка «Темерник»

Арбитражный суд Ростовской области отказал ДИЗО в расторжении договора аренды земельного участка на котором расположен рынок «Темерник». Резолютивная часть решения суда первой инстанции было принято вчера, 7 августа. Сам тект решения будет опубликован на сайте суда в течении пяти дней. Напомним, в мае текущего года департамент имущественно-земельных отношений Ростова обратился в суд с заявлением к ООО «Темерник» о расторжении договора аренды земельного участка. В июле в ходе предварительного судебного заседания представитель истца исковые требования поддержал.