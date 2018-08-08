«Альянс строителей Приморья» поздравляет с Днем строителя

Уважаемые строители!

СРО «Альянс строителей Приморья» поздравляет вас с профессиональным праздником — Днём строителя!

В этот день мы чествуем людей самой созидательной профессии — инженеров-строителей, архитекторов, изыскателей и всех, кто трудится на стройплощадках и производит стройматериалы. Ваша работа видна всем. Вы формируете облик наших городов и сёл, возво—

дите удобные жилые дома, современные дворцы спорта и дома культуры, новые школы и детские сады. Это важная и ответственная работа, результат которой — комфортное жизненное пространство для людей.

Приморский строительный комплекс сегодня — это отличные специалисты, передовые технологии, современная техника и стройматериалы, индивидуальный подход, придающий каждому объекту строительства и ремонта свою неповторимость, а также славные традиции. С таким потенциалом приморским строителям по силам любая задача!

Пускай сооруженные Вами здания будут надёжными и крепкими, а Ваша жизнь наполнится добром, радостью, счастьем! Желаем Вам совершенствовать своё мастерство и всегда получать истинное удовольствие от работы! Уверены, что наши объединенные усилия, выраженные в работе Ассоциации, обязательно будут способствовать достижению поставленных целей, а также укреплению приморской экономики и повышению благополучия наших земляков!

Приморская саморегулируемая организация «Альянс строителей Приморья» по-прежнему рада принять новые строительные компании в свои ряды. В нашей СРО состоят 363 строительные организации Приморского края. В их числе — такие известные компании, как ООО «Новый дом», ЗАО «Строитель-43», ООО «Дальстройбизнес — II», АО «Генподрядчик», ООО «Конструктив», АО ВП «Электрорадиоавтоматика», АО ГМК «Дальполиметалл», ООО ИК «Восточные ворота», ООО «Владстройзаказчик», АО «Спасскцемент», КГУП «Приморский водоканал», АО «Восточная нефтехимическая компания», ОАО «Дальморгидрострой», ЗАО НПО «Порт», ООО «Кипр», ООО «Седанкастрой», АО «ПРИМАВТОДОР», ООО «Транснефть-порт Козьмино», АО «Корпорация развития жилищного строительства», ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе», Управление делами Президента РФ, АО «Торговый порт „Посьет“ и многие другие.

Уже 9 лет „Альянс строителей Приморья“ осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством, что подтверждают проверки Ростехнадзора . Компенсационный фонд Ассоциации сохранен в полном объеме, в установленные законом сроки размещен на специальных счетах, соответствующих требованиям правительства РФ и составляет 314 125 138 рублей.

В Совет „АСП“ входят руководители ведущих строительных компаний региона, а возглавляет его ветеран труда, заслуженный строитель РСФСР Владимир НЕСКОБЛИНОВ. В состав партнерства входят крупнейшие застройщики, генподрядчики и производственные предприятия нашего края.

В „АСП“ профессионалы объединились для того, чтобы совместными усилиями решать ряд общих для приморских строителей вопросов. И мы уверены, что все вместе мы сможем обеспечить честную конкурентную борьбу, улучшить качество выполняемых работ и услуг, добиться приемлемых договорных условий от заказчиков и поставщиков, повысить репутацию строительных предприятий, как основы приморской экономики, и многое другое.

Наша саморегулируемая организация не раз становилась автором инициатив, которые находили поддержку профессионального сообщества и регионального руководства. Мы нацелены на высокие результаты и повышение эффективности регионального строительного комплекса.

И тем, кто ясно видит свое место в нем и верит в свой успех, с нами — по пути.

Наталья Линевич, директор АСО „Альянс строителей Приморья“

Тел. : 8 (423) 242–99–24, Сайт www. a-s-p.org