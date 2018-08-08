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Железнодорожники готовятся к Brexit
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Железнодорожники готовятся к Brexit 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 8 августа — «Вести. Экономика» Компании ищут новые места для размещения таможенных терминалов, чтобы предотвратить задержки грузов в Евротоннеле.
Фото: Flickr
Таможенные зоны должны устанавливаться на железнодорожных грузовых терминалах по всей территории Великобритании, а не в у входа в Евротоннель, чтобы предотвратить задержки после Brexit, говорится в сообщении железнодорожной отрасли.
Группа RDG, объединяющая компании, занимающиеся грузовыми и пассажирскими перевозками и Network Rail, которой принадлежит инфраструктура в Великобритании, заявила, что создание железнодорожных таможенных зон (RCA) на соответствующих грузовых терминалах «позволит избежать необходимости в одном пограничном контрольно-пропускном пункте». Это поможет предотвратить «значительные заторы и задержки, которые могут нарушить торговые и бизнес-цепочки поставок».
Работающий сейчас пункт досмотра грузов в Кенте будет — пока единственный таможенный контрольно-пропускной пункт. Однако, возможно создание новых точек: в Мидлендсе, восточном Лондоне и в Дитоне на северо-западе.
Тема может показаться не самой острой: по железным дорогам в Великобританию прибывает всего 5% грузов. Большая же часть доставляется морским путем. Грузовые поезда привозят с континента автозапчасти и питьевую воду. А с островов они везут на экспорт сталь.
Однако участники рынка все-таки озабочены ситуацией, отмечая, что старый, отлаженный механизм таможенных проверок может дать сбой. И сейчас им приходится изобретать то, что было забыто во времена единого рынка.
Между тем, в законопроекте о налогообложении (трансграничной торговле), который проходит через парламент, есть положения, которые позволили бы создать RCA.
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