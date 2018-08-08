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Долевое строительство будет под единым надзором
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Долевое строительство будет под единым надзором 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Единую систему государственного надзора за долевым строительством разработает Минстрой. Ведомство обратилось к контролирующим органам с просьбой принять участие в выработке единого подхода. В частности, нужны предложения для методики расчета нормативов, необходимых для проверок застройщиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Новая система проверок необходима в условиях изменившегося законодательства о долевом строительстве, предполагающего переход к банковскому сопровождению и эскроу-счетам. Она поможет не допустить появления новых обманутых дольщиков.
На фоне масштабных изменений в регулировании долевого строительства Минстрой планирует разработать единую систему контроля за ним, ее можно будет распространить на все регионы. Как рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, сегодня комитет следит за ходом строек в столице двумя способами: анализируя ежеквартальную отчетность и применяя «три символических норматива» при проверках компаний — это обеспеченность взятых обязательств, целевое использование средств и безубыточность.
Нарушение нормативов может привести к запрету на привлечение средств дольщиков. На практике наиболее распространенное нарушение — нецелевое использование средств, к нему традиционно возникает больше всего вопросов. В этом плане единая система контроля для всех регионов может оказаться полезной, в том числе в части разработки методики расчета, — считают эксперты.
С 1 сентября 2018 года застройщики должны перейти на банковское сопровождение проектов, открыв расчетный счет в уполномоченном банке. С 1 июля 2019 года допускается привлечение средств дольщиков только с использованием эскроу-счетов. Средства на них замораживаются до ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. Сроки появления единой методики надзора в Минстрое не обозначили. Представитель крупного банка, пожелавший остаться анонимным, что 2020 год станет первым полным годом, в котором будет действовать новый режим проектного финансирования. Не исключено, что именно к этому времени заработает новая модель государственного надзора. Подробнее читайте в материале «Известий»:
В России появится единая система контроля за долевым строительством
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