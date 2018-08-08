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Авторегистрация за пару минут. Ямальские таможенники внедряют новую технологию
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Авторегистрация за пару минут. Ямальские таможенники внедряют новую технологию 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямало-Ненецкая таможня продолжает внедрение технологии авторегистрации деклараций на товары.
Основное её преимущество — сокращение времени при проверке документов, на основании которых заполнена таможенная декларация. Новый алгоритм применяют на Салехардском таможенном посту. Среднее время прохождения автоматической регистрации составляет от 1 до 2 минут. Пока эта технология проходит стадию эксперимента и охватывает еще небольшой декларационный массив. Но, как показывает практика, она становится все более популярной у участников внешнеэкономической деятельности.
В 2018 году наблюдается увеличение электронных деклараций на товары, зарегистрированные в автоматическом режиме, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни. Так, в первом полугодии по технологии автоматической регистрации декларации на товары в соответствии с таможенной процедурой экспорта зарегистрировано 22% электронных документов, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления — 26%. В этот же период прошлого года эти показатели составляли соответственно 7 и 0,18%.
Вместе с тем, некоторые декларации на товары не проходят авторегистрацию по ряду критериев. Основные причины — неправильное заполнение отдельных граф. Часто фиксируется несоответствие представленных в декларации сведений о декларанте, отправителе и лице, ответственном за финансовое урегулирование, с данными в сопроводительных документах, а также несоответствие весовых и стоимостных характеристик товаров и другие.
По всем вопросам участники внешнеэкономической деятельности могут обратиться в отдел таможенных процедур и таможенного контроля Ямало-Ненецкой таможни по телефону 8 (34922) 3-49-23.
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