Авторегистрация за пару минут. Ямальские таможенники внедряют новую технологию

Ямало-Ненецкая таможня продолжает внедрение технологии авторегистрации деклараций на товары.

Основное её преимущество — сокращение времени при проверке документов, на основании которых заполнена таможенная декларация. Новый алгоритм применяют на Салехардском таможенном посту. Среднее время прохождения автоматической регистрации составляет от 1 до 2 минут. Пока эта технология проходит стадию эксперимента и охватывает еще небольшой декларационный массив. Но, как показывает практика, она становится все более популярной у участников внешнеэкономической деятельности.

В 2018 году наблюдается увеличение электронных деклараций на товары, зарегистрированные в автоматическом режиме, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни. Так, в первом полугодии по технологии автоматической регистрации декларации на товары в соответствии с таможенной процедурой экспорта зарегистрировано 22% электронных документов, в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления — 26%. В этот же период прошлого года эти показатели составляли соответственно 7 и 0,18%.

Вместе с тем, некоторые декларации на товары не проходят авторегистрацию по ряду критериев. Основные причины — неправильное заполнение отдельных граф. Часто фиксируется несоответствие представленных в декларации сведений о декларанте, отправителе и лице, ответственном за финансовое урегулирование, с данными в сопроводительных документах, а также несоответствие весовых и стоимостных характеристик товаров и другие.

По всем вопросам участники внешнеэкономической деятельности могут обратиться в отдел таможенных процедур и таможенного контроля Ямало-Ненецкой таможни по телефону 8 (34922) 3-49-23.