Стали известны дополнительные мероприятия в рамках III GMP-конференции

Регуляторный, международный и день лучших практик — III Всероссийская GMP-конференция пройдет с 27 по 29 августа в Казани.

Деловая программа конференции достаточно насыщенная. В рамках пленарных сессий, панельных дискуссий, совещаний и мастер-классовучастниками конференции будут обсуждаться различные вопросы, которые возникают на сегодняшний день в фармацевтической отрасли.

«Благодаря общему вниманию к стратегически важным вопросам регулирования фармацевтического рынка, его развитию и потенциалу роста, эта конференция станет по-настоящему масштабной», — отмечает Владислав Шестаков, директор ФБУ «ГИЛС и НП».

Первый день конференции планируется посвятить регуляторной проблематике и факторам развития российской фармацевтической отрасли. В рамках второго дня акцент будет смещен с российских реалий на международный опыт: в повестке дня вопросы межстранового взаимодействия, формирования единого рынка, мирового опыта применения в области GMP, GDP, GEP, маркировки лекарственных средств. Третий день конференции — день лучших практик — это практические мастер-классы ведущих экспертов отрасли по актуальным вопросам фармацевтических производителей: GMP-инспектированию, целостности данных, уполномоченным лицам, регулированию производства на примере радиофармпрепаратов.

Более того, некоторые мероприятия деловой программы будут проходить параллельно и на них требуется отдельная аккредитация. Совещание по фармаконадзору, пленарная сессия «Республика Татарстан — инвестиционно-привлекательный регион для фарминдустрии», Татарстанско-Индийский биофармацевтический форум — эти мероприятия заслуживают особого внимания в рамках деловой программы Конференции.

«Являясь главной площадкой по обсуждению актуальных вопросов развития отечественной фармацевтики, мероприятие объединяет в себе возможности как научного форума в части экспертного обмена мнениями, так и выстраивания диалога между государством и бизнесом. Республика Татарстан будет рада видеть у себя в гостях достойных представителей фармацевтического сообщества в лице руководителей и специалистов фармкомпаний, профильных государственных органов, профессиональных объединений и сообществ, экспертов в области повышения квалификации кадров фармацевтической индустрии из России и зарубежья», — отмечает Алексей Савельчев, заместитель Министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Значимость мероприятия для отрасли отметили представители компаний-лидеров фармацевтического рынка России, поддержавших конференцию в этом году.

«Проведение III Всероссийской GMP-конференции, демонстрирующей фундаментальный подход к всестороннему рассмотрению вопроса, позволяет не только привлечь внимание к теме качества, но и выработать конкретные решения. В рамках конференции нам всем предстоит интенсивная работа по анализу отечественного и международного опыта в области GMP, возможностей его интеграции, изучению особенностей законодательного регулирования фармацевтического рынка и стандартизации производства» –Антон Стрекалов, генеральный директор АО «ВалентаФарм».

Некоторые компании внесли свой вклад поддержав отдельныесессии Конференции. Например, АО «Акрихин»выступит партнером сессии«Вопросы рационального использования ресурсов и межстрановое взаимодействие в области GMP. Институт взаимного признания. Компания ООО «Амджен»поддерживает сессию «Современная регуляторная система. Новые тренды, форматы взаимодействия», а ПРО. МЕД. ЦС Прага а.о.поддерживает сессию «Новые акценты в системе регулирования стран ЕАЭС в разрезе GMP».

Представители компаний-партнеров примут активное участие в работе конференции и выступят с докладами в различных сессиях. Так Валентина Бучнева, глава Евразийского подразделенияфармацевтической компании АО «Босналек»примет участие в сессии «Вопросы рационального использования ресурсов и межстрановое взаимодействие в области GMP. Институт взаимного признания». А компания АО «Фармимэкс» в свою очередь поддерживает мастер-класс по вопросам регулирования производства отдельных групп препаратов (радиофармпрепаратов, препаратов крови).

Организаторами мероприятия являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор конференции — Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

Место проведения: Бизнес-центр «Корстон», ул. Николая Ершова, 1а, Казань