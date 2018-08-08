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Фонду капремонтов предстоит к 1 сентября обеспечить замену систем теплоснабжения в ремонтируемых домах
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Фонду капремонтов предстоит к 1 сентября обеспечить замену систем теплоснабжения в ремонтируемых домах 

Информационный портал Свердловской области 2 часа назад
Приоритетным направлением капитального ремонта многоквартирных домов в последний перед отопительным сезоном месяц станет замена внутридомовых сетей и систем теплоснабжения. Полное завершение этих работ должно быть обеспечено к 1 сентября. Такое поручение директору регионального фонда капремонта Станиславу Суханову дал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
«До начала отопительного сезона осталось чуть больше месяца, и сейчас все усилия должны быть сосредоточены на замене в домах систем теплоснабжения. Фонду капремонта и главам территорий необходимо взять этот вопрос на особый контроль и обеспечить выполнение всех работ не позднее 1 сентября. Тепло в находящиеся на ремонте домах должно прийти своевременно — без каких-либо задержек и в полном соответствии с муниципальными графиками. Отдельное внимание — случаям не допуска специалистов к общедомовому имуществу. Каждый такой факт должен немедленно фиксироваться, отрабатываться и доводиться до логического конца. Недопустимо, чтобы из-за безответственности одного-двух собственников мерзли целые дома», — подчеркнул министр.
В 2018 году капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в 75 муниципалитетах Свердловской области. В общей сложности обновлению подлежат 1470 МКД, что составляет треть от общего числа ремонтируемых домов во всем Уральском федеральном округе. Объем затрат составит 7,7 миллиарда рублей. Замена систем теплоснабжения при этом предусмотрена в 933 зданиях. По состоянию на 1 августа работы выполнены на 592 объектах. В оставшихся МКД строительно-монтажные мероприятия продолжаются и по уровню готовности составляют от 80 до 95%.
Региональному фонду также поручено начать подготовку к заключению договоров с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ на объектах капремонта 2019 года.
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