Открытие «Федоровских бань» в Новосибирске снова отложили

Открытие старейшего банного комплекса Новосибирска — «Федоровских бань» — не состоится в запланированное время. Подрядчик в очередной раз не смог уложиться в срок, отведенный городскими властями.

Баня, работавшая с 1907 года на нынешней ул. Советской, была закрыта в 2013 году из-за аварийного состояния здания. Тогда мэрия Новосибирска и ООО «НовосибирскСтройМонтаж» заключили инвестиционный договор. Предполагалось, что компания возведет на месте старого комплекса новое здание, в котором на первом этаже разместится баня, а остальные помещения перейдут застройщику.

Завершение реконструкции первоначально было запланировано на декабрь 2016 года. Затем срок выполнения договора дважды продлевали еще на год. В январе 2018 года начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Виталий Витухин заявил Sibnovosti.ru, что летом комплекс наконец-то откроется.

Однако, как сообщили Sibnovosti.ru в мэрии Новосибирска, на данный момент ремонтные работы не завершены. По прогнозам специалистов управления предпринимательства и инвестиционной политики, к концу года удастся открыть лишь одно отделение комплекса. Формально, в этот раз застройщик нарушает только ожидания городских властей, а не контракт. Согласно дополнительному соглашению, сдача объекта должна произойти до конца декабря 2018 года.

В то же время, муниципалитет рассчитывает взыскать со строителей неустойку за два предыдущих года просрочки. Мэрия оценила ущерб в 1,7 млн руб. и обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с иском о взыскании этой суммы.

«Исковые требования мэрии города Новосибирска удовлетворены в полном объеме. На основании указанного решения мэрии города Новосибирска судом выдан исполнительный лист, который направлен в отдел судебных приставов по Центральному району города Новосибирска для принудительного исполнения», — рассказали Sibnovosti.ru в мэрии.

В ответе на запрос Sibnovosti.ru управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области сообщило, что долг пока не взыскан.

«В рамках исполнительных действий, судебным приставом-исполнителем осуществлен выход по адресу регистрации организации, в результате которого установлено, что должник по данному адресу не располагается. Руководитель юридического лица вызван на прием, в ходе которого ему вручено требование об исполнении судебного решения и предупреждение по ст. 315 УК РФ. Кроме того, судебным приставом-исполнителем установлен банковский счет, принадлежащий организации-должнику. Вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на этом счете. После того, как денежные средства поступят на депозитный счет отдела судебных приставов они будут перечислены взыскателю в течение 5-ти банковских дней», — говорится в ответе за подписью и. о. руководителя управления Анатолия Лебединского.

При этом приставы отмечают, что автотранспорта и недвижимого имущества на праве собственности за должником не зарегистрировано.