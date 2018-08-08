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В ЯНАО на восьми объектах завершен капитальный ремонт
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В ЯНАО на восьми объектах завершен капитальный ремонт 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
По 28 многоквартирным домам в ЯНАО работы по капитальному ремонту завершены на 100 процентов. Из них непосредственно строительно-монтажные работы полностью выполнены по 8 объектам, сейчас идёт подготовка документации к их сдаче. По 20 домам стопроцентно исполнены работы с видом ремонта «разработка проектной документации».
По состоянию на 1 августа 2018 года, на 90 процентов выполнены работы по 58 многоквартирным домам. Из них на 11 домах выполнены строительно-монтажные работы, по 47 — разработана проектная документация. У остальных домов процент выполнения чуть меньше.
Всего по краткосрочному плану 2018 года работы по капитальному ремонту общего имущества проходят в 228 многоквартирных домах. Из них по 129 объектам ведутся строительно-монтажные работы — это ремонт внутридомовых инженерных систем, крыш, фасадов, подвальных помещений, лифтового оборудования. В 99 домах разрабатывается проектная документация на проведение ремонтов в следующем году.
Качество выполняемых работ, применяемых материалов и соблюдение графика производства контролируют специалисты территориальных отделов Фонда капремонта ЯНАО. Они регулярно выезжают на объекты, фотографируют этапы проводимых ремонтов. Информация о проблемных эпизодах, выявленных в ходе таких наблюдений, оперативно доводится до технического заказчика и подрядчика для устранения недочётов.
«Приёмка отремонтированного дома у нас предусмотрена только по завершению всех работ на объекте. Подрядчик обязан устранить все выявленные замечания. В случае непринятия подрядчиком действий, фонд примет все меры для защиты интересов собственников, в том числе, если потребуется, обратится в суд. Деньги подрядчику за проведение капремонта общедомового имущества уплачиваются только после подписания акта выполненных работ и протокола осмотра объекта, законченного капитальным ремонтом», — отметил первый заместитель директора Фонда капитального ремонта МКД в ЯНАО Виталий Зиангиров.
Напомним, в комиссионном осмотре объекта кроме представителей окружного департамента государственного жилищного надзора, органов местного самоуправления, управляющих компаний обязательно участвуют представители общественных организаций и жильцы дома. Протокол должны подписать все члены комиссии, иначе подрядная организация не получит оплату за работу.
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