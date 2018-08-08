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Арбитражный суд начал процедуру банкротства новосибирского фонда поддержки малого бизнеса
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Арбитражный суд начал процедуру банкротства новосибирского фонда поддержки малого бизнеса 

ТАСС 40 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области начал процедуру банкротства в отношении новосибирского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, учрежденный правительством Новосибирской области и призванный выдавать займы на развитие малого и среднего бизнеса в регионе.
Процедура банкротства началась по заявлению другого правительственного фонда — Гарантийного фонда Новосибирской области из-за задолженности в размере 3 млн рублей, рассказали во вторник ТАСС в пресс-службе промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
"В 2017 году объем невозвращенных займов фонду поддержки малого и среднего предпринимательства со стороны малого и среднего бизнеса достиг критического значения. Задолженность, послужившая основанием для подачи Гарантийным фондом Новосибирской области заявления о признании новосибирского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства несостоятельным банкротом, возникла в 2013 г., из договоров займа предоставленных последнему на смягчение кассовых разрывов, для реализации поставленных перед ним задач", — рассказали в пресс-службе министерства, не уточнив, будут ли они принимать участие в финансовой поддержке фонда.
Согласно материалам, размещенным на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, сумма задолженности фонда составляет около 3 млн рублей. Суд ввел в фонде процедуру наблюдения, которое продлится до конца года.
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Новосибирской области основан 26 февраля 2009 года региональным департаментом развития промышленности и предпринимательства. Основная цель фонда — поддержка малому и среднему бизнесу региона и помощь в подборе кредитных и лизинговых программ.
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