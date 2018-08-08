«Новосибирский областной фонд поддержки МСП» может стать банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области начал процедуру банкротства ГУП Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (НОФПМСП). Внешнее наблюдение введено по заявлению другой областной структуры, занимающейся поддержкой бизнеса — «Фондом развития МСП Новосибирской области» («Гарантийный фонд Новосибирской области»). Учредителем обеих организаций является правительство Новосибирской области, но при этом друг от друга они независимы.

«Цели создания и деятельности ГУП НСО «НОФПМСП» и Гарантийного фонда НСО глобально едины, это создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области, тем не менее каждый из Фондов выполняет отдельные задачи по достижению этой цели», — пояснили Sibnovosti.ru в региональном Министерстве промышленности , торговли и развития предпринимательства.

«Фонд развития МСП Новосибирской области» обратился в арбитраж с требованием признать НОФПМСП банкротом из-за задолженности в размере немногим более 3 млн руб. Как следует из материалов дела, долг образовался в 2013 году и до сих пор не возвращен. В апреле арбитражный суд постановил взыскать эту сумму с должника, но решение так и не было выполнено.

В ответ на запрос Sibnovosti.ru, региональный Минпромторг сообщил, что «Новосибирский областной фонд поддержки МСП» помогал предприятиям, предоставляя им займы на развитие.

«В 2013 году возникли кассовые разрывы, на смягчение которых, до момента возврата займов, предоставленных СМиСП (субъектам малого и среднего предпринимательства — Sibnovosti.ru), требовались денежные средства, за заимствованием которых ГУП НСО «НОФПМСП» обратился в Гарантийный фонд НСО», — говорится в письме за подписью врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николая Симонова

Однако, предприниматели не торопились возвращать взятые льготные кредиты. Это привело к финансовому кризису фонда.

«До второй половины 2017 г. ГУП НСО «НОФПМСП» исполнял обязательства перед Гарантийным фондом НСО по договорам займа, но в 2017 г., объем невозвращенных самому ГУП НСО «НОФПМСП» займов со стороны СМиСП достиг критического значения, что в свою очередь привело к невозможности последним исполнять свои обязательства перед Гарантийным фондом НСО в части возврата сумм займа», — уточнили в Минпромторге.

Также в правительстве добавили, что в 2018 году НОФПМСП продолжал свою деятельность и оказывал субъектам малого и среднего предпринимательства услуги Новосибирского регионального центра субконтрактации. Услуги были выполнены в полном объеме и в установленный срок.

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