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Продуктовая ярмарка пройдёт 11 августа на юго-западе Ставрополя
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Продуктовая ярмарка пройдёт 11 августа на юго-западе Ставрополя 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Очередную субботнюю ярмарку проведут на юго-западе Ставрополя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Ярмарка пройдёт 11 августа и начнёт работать с 8:00 возле дома на Доваторцев, 50/1. Там расположатся торговые ряды с продукцией местного производства. Аграрии края привезут свежие сезонные фрукты, овощи, бахчевые культуры. В продажу поступит молочная и мясная продукция, полуфабрикаты и мёд.
Товары на ярмарке продаются без наценок магазинов и крупных сетей. Кроме того, покупая местную продукцию, горожане заботятся об экологии, сокращая «транспортный след» товаров, и поддерживают регионального производителя.
Напомним, помимо ярмарок выходного дня, в Ставрополе проходит акция «Овощи к подъезду». Производители могут приехать в любой из 60 дворов города и торговать свежими продуктами с автолавок без наценки за аренду торговой площадки. Карту проведения акции смотрите на STAV.AIF.RU.
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