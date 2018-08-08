В Ханты-Мансийском НПФ назначили нового руководителя 

Новым президентом Ханты-Мансийского негосударственного Пенсионного Фонда стала Мария Стулова. Об этом сообщает пресс-служба пенсионного фонда. Её кандидатуру согласовал Банк России и утвердил Совет директоров акционерного общества. Мария Стулова работает в Ханты-Мансийском НПФ с 2010 года: сначала рядовым юрисконсультом, затем руководителем юридического отдела, а с 2014 года вице-президентом по юридическим вопросам.
Напомним, что предыдущий руководитель фонда — Алексей Охлопков покинул свой пост в июне этого года. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» запрещает руководителю фонда совмещать свои обязанности с руководством другой финансовой организацией, в том числе, страховой компанией. Алексей Охлопков также является генеральным директором страховой компании «Югория».