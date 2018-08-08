В ЮЗАО объявлен месяц помощи бездомным животным

Весь август на территории округа будет проводиться благотворительная акция по сбору помощи для собак и кошек из столичных приютов.

Организаторами мероприятия выступают волонтеры благотворительного фонда помощи животным «Собаки, которые любят» и муниципальный приют в Щербинке.

С 1 по 31 августа любой желающий может приобрести в одном из зоомагазинов крупной торговой сети любой товар в пользу приюта (корм, медикаменты, лакомство и др.) и получить в благодарность скидку 15% на аксессуары и памятный магнит о красивом поступке в подарок. ​ Животным из приютов необходимы консервированные и сухие корма, в том числе — лечебные, капли от блох и клещей, глистогонные препараты для собак весом от 20 кг, одноразовые пеленки, ветеринарные препараты, амуниция для крупных и средних собак и др.

На территории ЮЗАО магазины, принимающие участие в акции, располагаются по следующим адресам:

— ул. Теплый Стан, д.10;

— ул. Скобелевская, д.14;

— Новоясеневский пр-т, д.7:

— ул. Ясеневая, д.30.

В течение недели вся помощь будет передана в приют для животных в Щербинке, где на сегодняшний день содержится 1700 хвостатых питомцев.