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«На площади 1905 года случилось недоразумение». «Атомстройкомплекс» продолжает судиться с мэрией
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«На площади 1905 года случилось недоразумение». «Атомстройкомплекс» продолжает судиться с мэрией 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня на пресс-конференции гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев заявил, что его компания продолжает судиться с мэрией из-за «кривой» брусчатки на площади 1905 года.
«На площади 1905 года случилось недоразумение. Мы там действительно взялись за довольно большой объем. Нам поставили задачу положить брусчатку так, чтобы вода не скапливалась на дороге, а скатывалась вдоль поребриков. Мы очень удивились, когда после этого, нам стали предъявлять требования и начали прикладывать трехмиллиметровую рейку и показывать: «смотрите, у вас зазоры тут больше четырех миллиметров», — пояснил Валерий Ананьев.
Глава строительной компании пояснил, что проект, который они получили от мэрии слишком поздно, был «сырой». Строители торопились, чтобы уложиться в сроки и со своей работой справились. Валерий Ананьев утверждает, что все работы на площади были выполнены согласно проекту горадминистрации, поэтому большинство нареканий нужно переадресовывать именно мэрии Екатеринбурга.
Напомним, «Атомстройкомплекс» ремонтировал площадь 1905 года и проспект Ленина в 2017 году к проведению ЧМ-2018: была переложена брусчатка, построены велодорожки и отремонтированы тротуары.
После ремонта на «Атомстройкоплекс» и мэрию Екатеринбурга обрушился вал критики из-за некачественно выполненных работ: брусчатка пошла волнами, а велодорожки оказались слишком узкими. Администрация города согласилась только с нареканиями в сторону дорожного покрытия и отказалась платить «Атомстройкомплексу» за это 7 миллионов рублей. Подрядчик, в свою очередь, подал на мэрию в суд в феврале этого года. МУП «Городское благоустройство» подало встречный иск о взыскании более 11,5 млн рублей неустойки контракта между городом и «Атомстройкомплексом».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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