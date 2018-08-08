Не инвестором единым: как малому бизнесу получить субсидии от государства

Почему мы решили получить госсубсидии Первое семейное кафе мы с мужем открыли 7 лет назад. Для этого пришлось продать комнату в коммуналке — кредитов решили не брать, открылись на собственные средства. И работали так довольно долго, понемногу расширяя свою петербургскую сеть. В 2016-м появилась идея «упаковать» опыт работы в удобную онлайн-платформу и превратиться во франчайзинговую компанию. Для этого потребовались дополнительные деньги: на разработку базы знаний, доработку сайта, систему автоматизации… К инвесторам идти не хотелось: бизнес в детской сфере — это не криптовалюта, здесь нет быстрых денег, окупаемость проекта составляет 3-5 лет. Кредиты тоже не рассматривали — короткие банковские деньги «душат» операционку. Остановились на субсидиях от государства. В Петербурге действует три программы поддержки бизнеса: 1. Субсидии Российского экспортного центра — для компаний, которые экспортируют товары. Возмещают сертификацию, транспортные расходы, участие в выставках. 2. Субсидии Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Возмещают стоимость участия в выставках, оформления патента и охраны секретов производства, а также лизинговые платежи на покупку оборудования. 3. Субсидии Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга (Центра развития и поддержки предпринимательства — ЦРПП). Есть несколько видов субсидий:

для поддержки социального предпринимательства. Социальными компаниями являются все, кто нанимает на работу многодетных женщин, освобожденных из мест лишения свободы, пенсионеров;

возмещение стоимости участия в выставках;

поддержка частных детских садов;

поддержка ремесленничества;

частичное возмещение аренды для легкой промышленности;

возмещение стоимости сертификации товара.

Как мы это делали В нашей компании работает несколько многодетных мам, поэтому мы готовились получать субсидию от ЦРПП как социальная компания. И попали в бюрократический ад. На официальном сайте ЦРПП есть список и формы необходимых документов для подачи, но список этот меняется хаотично и без предупреждения. Поменять могут в любой день, заявление старого образца придется переделывать. Квест начинается еще на этапе записи на подачу документов: сделать это удаленно невозможно, нужно приехать в офис и отстоять очередь — запись открывается в 9 утра, очередь занимается с обеда предыдущего дня. На запись есть три дня. В 9 утра открывается запись, люди получают номерки с днем и временем, когда они могут приехать подать документы. Еще до подачи выделяют время на проверку документов, без этой проверки их, скорее всего, не примут. Поставил ФИО, где нужны были только имя и фамилия? Начинай сначала!

Мы подавали документы на получение субсидий три года подряд — а получили только однажды. В первый год нам отказали из-за двух копеек неуплаченных налогов (буквально это было 0,02 копейки).

Во второй год мы поздно встали в очередь: у бюджета ограниченное количество средств, выдают их по очереди, на нас банально не хватило денег. В третий раз субсидии нам выдали, но это был первый и последний раз — дети выросли, под социальный бизнес уже не попадаем. Сумма субсидии за вычетом НДС составила 410 тысяч рублей. На эти деньги мы настроили автоматизацию и начали строительство нового кафе. Кому-то покажется, что государственные субсидии — это капля в море, и не стоит за них бороться. Но если у вас социально-полезный проект, который кажется непривлекательным для инвесторов, а влезать в банковскую каббалу вы не хотите, обратиться за помощью к государству — единственное решение. Комитет поддержки предпринимательства раз в году публикует список компаний, которые получали субсидии. В 2017 деньги от государства получили 367 компаний — максимальные суммы достались частным детским садам, 400-700 тысяч рублей. Меньше всего получили участники выставок — от 16 тысяч рублей.

Как получали субсидии другие предприниматели

О возможности получения субсидии узнал от партнеров по бизнесу. От государства мы получили 260 тысяч рублей: 200 тысяч — компенсация участия в выставках, еще 60 — субсидии по аренде. На эти деньги переехали из промышленного здания в шоу-рум, купили ткань. Даже такая небольшая сумма стимулировала перемены, внушила оптимизм. Чтобы записаться на подачу документов, приходил в ЦРПП трижды, попал в список только третий раз, когда отстоял очередь 6 часов. Для получения субсидий нужно потратить много времени на сбор документов, забыть про работу. Но я попробую снова — опыт есть, буду сразу оформлять бумаги так, как нужно для подачи, а не как попало.

Анна Осутина, владелица центра раннего развития для детей от 1 года до 7 лет «Крошка Ру»

Получение субсидий — непростое и волнительное мероприятие. Удивляет требование об отсутствии задолженности перед налоговой: зачастую только перед подачей документов предприниматель выясняет, что у него несколько копеек пени. Такое часто возникает в хозяйственной деятельности, даже при оплате всех налогов строго в срок. Стоит, наверное, учитывать это и все же сделать допустимый порог. Буду подавать документы на субсидии и дальше, с опытом это проще. На полученные деньги заплатили за аренду и сделали ремонт в помещении.

Анна Вендик, владелица семейного детского сада «Гнездо»

Получаю средства на развитие и поддержку с 2014 года — была одной из первых, кто получил деньги по этой субсидии. В прошлом году подача документов была эпичной, люди за сутки занимали очередь, дежурили ночью, были драки и скандалы. Но система работает — в этом году процедура стала проще и эффективнее. Полученные деньги потратила на аренду, да и лето — сложный период, субсидия помогает покрыть операционные расходы, балансирует летнее снижение прибыли.

Как получить субсидии от государства и сохранить нервные клетки?

Внимательно изучите ВСЕ требования к подаче документов. Регламенты четкие и понятные, перед подачей документы проверяют в самом ЦРПП.

Купите хороший принтер. Печатать придется много.

Приготовьтесь к очередям. Электронная запись добралась не до всех госучреждений.

Будьте готовы отчитаться за потраченные средства.

Материалы по теме: «Мы потратили $150 на билет в Москву, чтобы найти инвестора» Что хочет увидеть инвестор в стартапе, в который собирается вложить деньги Чего стоит ждать от этих трех типов инвесторов 10 вещей, которые в свое время должны были сказать мне инвесторы Что следует спрашивать у инвесторов, прежде чем они выпишут чек Фото на обложке: Unsplash