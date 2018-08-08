Чудеса случаются! Как сургутские дачники победили «Газпром»

Неожиданный поворот в деле « Газпром против дачников»: арбитражный суд ХМАО встал на сторону дачников Сургута и Сургутского района, приняв решение не в пользу всесильных газовиков. Этот случай создал прецедент федерального масштаба, ибо могучие госкорпорации не привыкли проигрывать в судах.

Своё не отдадим

Крупнейший муниципалитет Югры — Сургутский район, выиграл суд, выступив против «Газпром переработки» из-за пятикилометровой зоны минимальных расстояний от конденсатопровода корпорации. Глава района Андрей Трубецкой по этому поводу провел пресс-конференцию, рассказав суть дела.

«Мы смогли доказать суду, что зона минимальных расстояний, которую установил Росреестр , незаконна. Очень много дачных кооперативов, объектов капитального строительства, включая социальные, попадали под это зонирование. И поселения Ульт-Ягун, Тром-Аган, Сайгатина, Солнечный и многочисленные садоводческие и дачные некоммерческие товарищества не могли полноценно развиваться», — рассказал Андрей Трубецкой. — Рассчитываю, что эти ограничения уберут и люди смогут распоряжаться своими участками, домами, а отсутствие обременения сделает эти территории более привлекательными для инвесторов. Вряд ли кто-то из наших партнеров пошел бы работать на эту территорию, будь она недоступной для застройки».

Постановление суда должно вступить в силу буквально на днях. У ответчика — «Газпром переработки», есть месяц на обжалование решения арбитража.

Вам труба?

Ранее суд против Росреестра и «Газпром переработки» выиграла и мэрия Сургута. Вкратце предыстория такова: газовые генералы посчитали, что дома дачников, слишком близко подобрались к их трубе. В 2017 году Росреестр зарегистрировал конденсатопровод, принадлежащий «Газпром переработке». Охранная зона компании покрыла часть Сургута, включая дачные кооперативы, аэропорт, а также поселки Сургутского и Нефтеюганского районов, Когалыма и Пыть-Яха. Жителям пришлось согласовывать все свои планы по застройке с владельцем трубопровода.

Тут нужно напомнить, что несколько лет назад вступили в действие новые нормы безопасности, которые прилично сократили расстояние от трубопроводов до дач и прочих объектов. Непонятно, правда, почему это стало нарушением только сейчас, ведь дачам — больше 30 лет и в собственность они оформлены по закону. В итоге под угрозой существования оказались не только дачные кооперативы, но и многоквартирные дома в Дорожном и Таежном. Сотни людей стали заложниками некой архиважной трубы, про которую они и знать не знали. Судебные тяжбы шли тяжело, более ста собственников суды проиграли, дома они обязаны снести. И только когда в суд на дочку «Газпрома» и Росреестр подала администрация города, заручившись поддержкой окружного правительства, решение по установленным границам признали незаконным.

Продолжение следует?

Куда сложнее ситуация с другой газпромовской дочкой — «Газпром трансгазом». У нее конфликт с жителями нескольких дачных поселков возник еще весной 2016 года, когда газовики также стали требовать от собственников снести дома и покинуть ставшую запретной зону газопровода. В августе в конфликте возникла пауза — вмешался президент России Владимир Путин , он упомянул об аналогичном случае в Челябинской области и попросил оставить людей в покое. После этого «Газпром трансгаз Сургут» дал дачникам отсрочку до 1 апреля этого года. Время вышло, и ситуация повторилась. А ведь для многих собственников такие дома — единственное жилье. Тем не менее, у судебных приставов в производстве находятся десятки решений о сносе домов.

По мнению депутата Думы Сургута Дмитрия Пахотина, лучший выход из положения — сделать из газопровода высокого давления газопровод низкого давления, это уменьшит зону минимальных расстояний с 200 до 50 метров. Цена вопроса — один миллиард рублей, но в планах компании строительство такой станции планируется не раньше 2025 года.