Резиденты «Преображенки» инвестировали в производства 4,6 млрд руб. и создали более 300 рабочих мест

Индустриальный парк «Преображенка» создан по инициативе регионального правительства, он располагается на территории площадью 163,7 га в Волжском районе около с. Преображенка, имеет многоотраслевую специализацию, в том числе, транспортное и специальное машиностроение, металлургия, станкостроение, тяжелое машиностроение. Площадка прошла процедуру проверки на соответствие требованиям к индустриальным паркам в Минпромторге РФ и была включена в реестр, позволяющий получать господдержку из федерального бюджета.

В 2016 г. управляющей компанией АО «ПромПарки» в ИП «Преображенка» введена в эксплуатацию первая очередь инженерной инфраструктуры, включающая в себя сети инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, бытовой и ливневой канализации), а также объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, переходно-скоростные полосы, пешеходные тротуары, остановки общественного транспорта, парковочные и разгрузочные площадки).

Якорным резидентом ИП «Преображенка» является ООО " Роберт Бош Самара", которое с 2015 г. начало производство автокомпонентов на территории индустриального парка.

По состоянию на 1 августа 2018 г. резидентами ИП «Преображенка» являются еще семь компаний: ООО «Самаратрансавто-2000» ведет строительство складского комплекса — 2-й, 3-ей и 4-й очередей (в среднем создание 250 новых рабочих мест каждой очереди строительства с учетом арендаторов складских территорий).

ООО «М-Групп» планирует организацию производства комплексных трансформаторных подстанций напряжением 110/35 кВ (54 новых рабочих места).

ООО «Ин Парк — Самара» завершило строительство производственно-складского комплекса со всей необходимой инфраструктурой для размещения и функционирования производственных мощностей и торгово-офисных площадей, как собственного производства, так и резидентов парка (52 новых рабочих места).

ООО «ДорХан 21 век-Самара» — осуществляет хозяйственную деятельность — производство секционных ворот, роль ставней, перегрузочного оборудования, ангарных ворот, модульных зданий, систем ограждения, автоматики и алюминиевых систем.

ООО «Фарм СКД» предполагает строительство логистического центра площадью 10 тыс. кв. м (140 новых рабочих мест).

ООО «СпецТрансИнжиниринг» с проектом Сервисный центр дилера NEW HOLLAND (50 рабочих мест).

ООО «Регион УК» планирует строительство производственно-складского комплекса для организации производства отопительных котлов «САМРАЙЗ» (20 новых рабочих мест).

Полная загрузка индустриального парка резидентами предполагается до конца 2021 года. Организация производств 19 резидентов обеспечит рабочими местами более 1,5 тыс. человек, общий объем инвестиций может составить более 9 млрдрублей.