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В Новосибирской области планируют ввести инвестиционный налоговый вычет
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В Новосибирской области планируют ввести инвестиционный налоговый вычет 

ТАСС 56 минут назад
НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют ввести инвестиционный налоговый вычет для дальнейшей поддержки и привлечения инвесторов. Об этом в среду на региональном совете по инвестициям сообщил заместитель министра экономического развития региона Лев Решетников.
"Инвестиционный налоговый вычет подразумевает льготу по налогу на прибыль для организаций, то есть вычет не более 10% из федеральной части и не более 90% от инвестиций из региональной части. Есть свои ограничения у этого механизма: объекты после вычета не подлежат амортизации, нельзя быть резидентом особой экономической зоны или резидентом Сколково", — отметил Решетников.
Областным законом будут определены категории налогоплательщиков и правила применения вычета, после утверждения проекта правительством области он будет отправлен в Заксобрание. Также в регионе планируется расширить перспективные направления инвестиционной деятельности, в частности, будет добавлено направление туризма для поддержки инвестиций этой сфере.
Ранее сообщалось, что в июне были введены региональные налоговые льготы для резидентов поселка Линево Новосибирской области, который получил статус территории опережающего развития (ТОР). Льготы касаются налога на прибыль и на имущество, а также затрагивают страховые взносы. На эти льготы могут рассчитывать те, кто получит официальный статус резидента территории опережающего развития.
В ноябре 2017 года Госдума приняла закон, дополнивший Налоговый кодекс статьей «Инвестиционный налоговый вычет». Налогоплательщик получает право уменьшить налог на прибыль, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов регионов РФ, на инвестиционный налоговый вычет. Сумму налога, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, могут уменьшить на величину, составляющую 10% от суммы расходов компании на покупку или модернизацию объектов основных средств. Планируется, что инвестиционная льгота будет действовать до 31 декабря 2027 года включительно.
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