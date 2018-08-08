GM и крупнейшие компании США недовольны системой здравоохранения и намерены сокращать расходы на сотрудников

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика» General Motors намерена сократить расходы на медицинское обслуживание своих сотрудников, исключив из цепочки услуг страховые компании.

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GM присоединяется к все растущему числу работодателей, которые ищут способы снизить стоимость медобслуживания своих сотрудников.

У многих американцев медицинскую страховку оплачивают работодатели. Более половины немолодого населения охвачено планом, финансируемым работодателями, и почти 80% крупных компаний сами оформляют страховки. Но расходы растут, и это им явно не нравится.

В 2019 году компания предложит своим наемным сотрудникам в Юго-Восточном Мичигане план, который работает непосредственно с системой медобслуживания Генри Форда.

Программа охватывает примерно 24 тыс. сотрудников и членов их семей. Благодаря ей, работники смогут обращаться в систему по всем вопросам, начиная с посещения учреждений первичной медико-санитарной помощи и кончая госпитализацией и оказанием неотложной помощи.

Как правило, страховые компании находятся в середине цепочки, между пациентами и компаниями. Однако GM решила исключить это звено из процесса, создав собственную систему медстрахования GM-Henry Ford. Вместо того, чтобы использовать медицинского страховщика, GM согласовал условия своего плана с больничной системой напрямую, соглашение окрестили контрактом «прямого работодателя».

Правда, до конца избавиться от страховщиков пока не удалось. Blue Cross Blue Shield of Michigan, страховая компания, обслуживающая некоторых сотрудников GM, по-прежнему будет участвовать в обработке претензий и части запросов на обслуживание клиентов.

Но вместо того, чтобы создавать план, который предусматривает плату за каждую услугу, такую как МРТ или ежегодная диспансеризация, GM может заключать контракты, которые будут выплачивать вознаграждение медицинским учреждениям в зависимости от того, насколько здоровы сотрудники компании.

По словам сотрудников подразделения здравоохранения GM, в компании 10 лет бились над вопросом сокращения цепочек. Приоритетной задачей стало решение проблемы поставщиков — врачей, назначающих дорогостоящие лекарства или выполняющих медицинские процедуры. «В течение многих лет я думала: „как мы доберемся до врача, чтобы начать контролировать некоторые из этих расходов?“», — говорит Шейла Саваго.

В результате ставку сделали, по сути, на раннюю диагностику и профилактику. Правда, сотрудники, не доверяющие такой системе, пока могут выбрать альтернативный вариант.