Реальные истории: ждать или судиться — что делать, когда вам не платят зарплату?

История Марии: «Мы ждали выплаты обещанный зарплаты, пока не остались совсем без денег»

Мария,

30 лет,

домохозяйка в декретном отпуске

В прошлом году мой муж неожиданно для всех решил поменять профессию: из сферы продаж он перешел работать в фитнес-индустрию. Закончив курсы FPA и получив диплом фитнес-инструктора, он буквально сразу же столкнулся с первой проблемой: именитые клубы не хотели брать на работу тренеров без опыта работы, а те, которые были согласны, имели неоднозначную репутацию среди коллег и клиентов. После нескольких месяцев безрезультатных поисков муж принял предложение от местного (мы живем в подмосковном городе) спортивного клуба, руководство которого согласилось взять его на работу без официального оформления в штат.

Поначалу все шло хорошо: клиентов было так много, что муж работал без выходных. Деньги платили регулярно, хотя и не строго по графику, что меня немного смущала. Проблемы начались примерно через три месяца: зарплату задержали на неделю, в следующий раз — на две. Когда клуб оказался должен моему мужу деньги за два месяца его работы, я решила взять инициативу в свои руки и написала письмо руководительнице заведения. Я спросила, знает ли она о ситуации, сложившейся в клубе (зарплату задерживали нескольким сотрудникам) и обратилась к ней с просьбой выплатить хотя бы часть суммы. Письмо осталось без ответа, а руководительница клуба заблокировала меня в мессенджере.

При этом остальные представители клуба (директор и старший тренер) просили мужа войти в положение и подождать. Каждый раз они озвучивали новые сроки, и каждый раз какие-то непреодолимые обстоятельства мешали им выполнить свое обещание.

Тем временем кто-то из сотрудников клуба написал на руководство заявление в прокуратуру , половина тренеров уволилась, не надеясь получить заработанные честным трудом деньги. Мы также планировали обратиться к юристу, но муж опять поверил обещаниям руководства и отложил все судебные разбирательства на неопределенное время.

В итоге, девушке, которая писала заявление в прокуратуру, деньги вернули в течение месяца. Мужу, который решил в очередной раз поверить руководству, выплатили десять тысяч. Потом еще десять. И еще семь. Свою зарплату он небольшими фрагментами получает до сих пор.

Главный вопрос: «Ждать или судиться?»

До сих пор не уверена, что мы поступили правильно. Но разве нельзя верить на слово людям, которые твердо обещают выплаты по заработной плате? Неужели, все вопросы решать через суд?

5 советов эксперта: «Если работодатель нарушает ваши права, не медлите с обращением в суд»

Рустам Чернов,

адвокат Адвокатской палаты г. Москвы,

В случае, если работодатель отказывается оформлять трудовой контракт, но допускает вас к работе, в соответствии с трудовым кодексом вы считаетесь человеком, заключившим контракт и вступившим в трудовые правоотношения. Работник пользуется всеми гарантиями, предоставленными действующим законодательством, а работодатель несет всю полноту ответственности за указанного работника, в том числе — за несчастный случай на производстве.

Если трудовые отношения работника, не оформленного официально, будут расторгнуты, придется доказывать факт трудоустройства в суде. В том числе — при помощи свидетельских показаний. В этом случае суд скорее всего встанет на сторону работника.

Помимо выплаты задержанной заработной платы, вы в праве требовать взыскания с работодателя неосновательного обогащения и начислении процентов по ставке рефинансирования.

Параллельно с иском можно обратиться и в прокуратуру, поскольку она обеспечивает квазисудебный контроль в рамках прокурорского надзора.

В любом случае, если работник сможет доказать факт исполнения трудовой функции, связанной с пребыванием на работе в определенное время и исполнением профессиональных обязанностей (когда деньги выплачивают не за результат, а за потраченное время), суд встанет на сторону работника и заставит организацию выплатить компенсацию, оштрафовав ее за нарушение трудового законодательства.

Вердикт эксперта: «Не бойтесь обращаться в суд»

Госпошлина будет минимальной, а деньги, которые вам должен работодатель, получится вернуть гораздо быстрее.