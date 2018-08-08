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Телестудия «Красный квадрат» впервые за три года увеличила выручку
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Телестудия «Красный квадрат» впервые за три года увеличила выручку 

Sostav.ru 19 минут назад
Фото: Sostav.ru
Так, в 2017 году она выросла на 30%, до 5,77 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в полтора раза, до 1,5 млрд рублей. Рост обусловлен развитием новых направлений бизнеса, сообщает «Коммерсант».
Исторически «Красный квадрат» был главным производителем для «Первого канала», выпуская для него шоу «Модный приговор», «Давай поженимся!» и многие другие. В 2014—2015 гг. студию приобрел миллиардер Аркадий Ротенберг, после чего канал снизил закупки у «Красного квадрата». Чтобы компенсировать выпадение выручки, студия стала искать новые проекты. Так, компания произвела шоу «Успех» по заказу канала СТС, а также стала активно заниматься организацией мероприятий, мультимедийными проектами и интернетом.
«Красный квадрат» стал активно участвовать в госзакупках и в 2017 году заключил девять госконтрактов на общую сумму 164 млн рублей. Компания организовала форум активных граждан «Сообщество», провела чемпионаты по акробатическому рок-н-роллу, праздничные концерты и фестивали, в частности, ежегодно берет на себя организацию джазового фестиваля Koktebel Jazz Party.
Еще одним крупным партнером «Красного квадрата» стала РЖД. В прошлом году студия выиграла аукцион на размещение рекламы в поездах и будет заниматься этим до 2021 года.
В этом году «Красный квадрат» продолжит развивать новые направления бизнеса. Среди них: реставрация кинотеатра «Круговая кинопанорама» на ВДНХ и производство контента для «Яндекса».
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