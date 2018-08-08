Правительство: «Научприбор» переедет в Санкт-Петербург

Ситуация, связанная с осуществлением предприятием производственной деятельности, находится на контроле региональных властей, сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Ранее в СМИ появилась информация о финансовых трудностях НПАО «Научприбор». Ситуацию прокомментировал руководитель регионального департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин

Чиновник сообщил, что долг предприятия в 2017 году составлял около 70 млн рублей. Собственники компании решили выпустить дополнительные акции и провести реструктуризацию производственных мощностей, что позволило практически полностью погасить задолженность.

По словам Парахина, в настоящее время «Научприбор» работает над несколькими перспективными НИОКР, но для запуска проектов необходимо время для подготовительных процедур. Акционеры отдают приоритет в развитии предприятия металлообработке. Поскольку основной потребитель данной продукции располагается в Санкт-Петербурге, руководство считает, что целесообразным часть профильного производства перенести туда и создать дочернюю компанию.

Всех сотрудников НПАО «Научприбор» заранее предупредили о временном простое в соответствии с действующим законодательством. Им гарантированы все установленные денежные выплаты. В перспективе орловских специалистов могут устроить на работу на завод в Санкт-Петербурге. При этом сектор приборостроения сохранит орловскую прописку, уточнил Парахин.

В настоящее время правительство региона ведет конструктивный диалог с руководством НПАО «Научприбор», в рамках законодательства не вмешиваясь в хозяйственную деятельность компании, отметил чиновник.

Также НПАО «Научприбор» гарантирован весь комплекс действующих в регионе и стране мер поддержки промышленности, резюмировал он.