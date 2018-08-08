Ещё
Правительство: «Научприбор» переедет в Санкт-Петербург
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.70
73.72
73.90
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.64
+0.17 Золото
1212.84
–0.05 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1621
–0.0108
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Правительство: «Научприбор» переедет в Санкт-Петербург 

РИА 57 12 минут назад
Фото: РИА 57
Ситуация, связанная с осуществлением предприятием производственной деятельности, находится на контроле региональных властей, сообщила пресс-служба правительства Орловской области.
Ранее в СМИ появилась информация о финансовых трудностях НПАО «Научприбор». Ситуацию прокомментировал руководитель регионального департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин.
Чиновник сообщил, что долг предприятия в 2017 году составлял около 70 млн рублей. Собственники компании решили выпустить дополнительные акции и провести реструктуризацию производственных мощностей, что позволило практически полностью погасить задолженность.
По словам Парахина, в настоящее время «Научприбор» работает над несколькими перспективными НИОКР, но для запуска проектов необходимо время для подготовительных процедур. Акционеры отдают приоритет в развитии предприятия металлообработке. Поскольку основной потребитель данной продукции располагается в Санкт-Петербурге, руководство считает, что целесообразным часть профильного производства перенести туда и создать дочернюю компанию.
Всех сотрудников НПАО «Научприбор» заранее предупредили о временном простое в соответствии с действующим законодательством. Им гарантированы все установленные денежные выплаты. В перспективе орловских специалистов могут устроить на работу на завод в Санкт-Петербурге. При этом сектор приборостроения сохранит орловскую прописку, уточнил Парахин.
В настоящее время правительство региона ведет конструктивный диалог с руководством НПАО «Научприбор», в рамках законодательства не вмешиваясь в хозяйственную деятельность компании, отметил чиновник.
Также НПАО «Научприбор» гарантирован весь комплекс действующих в регионе и стране мер поддержки промышленности, резюмировал он.
Сообщение Правительство: «Научприбор» переедет в Санкт-Петербург появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
СМИ сообщили о скором банкротстве ГРИНН Орловский молочный комбинат обещают запустить весной 2019 года «ГрадПроект» подготовит документы для Западного обхода Орла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне приготовились к нищете157
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию119
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР27
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику5
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение