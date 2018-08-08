Страховщики vs пенсионный фонд. Два «Согласия» поссорились из-за названия

Разбирательство между двумя организациями длится больше года. Страховая компания сначала подала иск в арбитражный суд Москвы, требуя запретить НПФ применять «тождественные или сходные до степени смешения» товарные знаки. Точнее, претензии СК касались использования слов «Согласие» и Soglasie в названии фонда и адресе его сайта. Кроме того, страховщик счел недобросовестными действия НПФ по приобретению прав на товарный знак «Согласие. Интеллект» в 2014 году.

Во время судебного разбирательства НПФ сменил название. В ноябре 2017 года он был переименован в «Согласие-ОПС», а название НПФ «Согласие» было передано бывшему «НПФ Оборонно-промышленного комплекса». «Ренейминг был запланирован руководством фонда ранее и осуществлен в рамках принятой маркетинговой стратегии, нацеленной на большую узнаваемость бренда и конкретизацию осуществляемой фондом деятельности для потенциальных и существующих его клиентов», — пояснили тогда в «Согласии».

«ФедералПресс» поинтересовался у НПФ «Согласие-ОПС», были ли связана смена названия с иском страховщика, но ответ на запрос не пришел. В компании также не пояснили, каким образом передача названия другому фонду способствует «большей узнаваемости бренда».

Московский суд и апелляционная инстанция отказали СК. Арбитраж не согласился с доводом о том, что организации имеют общий профиль. СК «Согласие» пенсионным страхованием не занимается и соответствующей лицензии суду не представила. Компания была вправе требовать только частичного запрета использования фирменного наименования, но не уточнила, в какой именно части, говорится в решении по апелляционной жалобе.

Арбитраж указал также, что оспаривать использование пенсионным фондом каких-либо товарных знаков следовало в Суде по интеллектуальным правам (СИП). Страховая компания так и поступила, подав заявление по поводу товарного знака к «Согласие-ОПС» уже в профильную инстанцию. Дело пока не рассматривалось там по существу. В страховой компании «ФедералПресс» сказали, что до завершения судебного разбирательства оставляют за собой право не выступать с публичными заявлениями.

Руководитель группы практики интеллектуальной собственности юридической компании «Пепеляев Групп» Юрий Яхин считает, что иск СК «Согласие» по-прежнему не лишен перспективы. По его словам, действие товарного знака (в данном случае «Согласие. Интеллект») могут прекратить в том случае, если он в течение трех лет не использовался правообладателем. По словам Яхина, с позиций права интеллектуальной собственности пенсионное страхование и страхование имущества относятся к одному классу услуг, и применение ответчиком товарного знака истца для любого страхования будет являться использованием чужого бренда.

«В силу закона СИП имеет право отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение. Самостоятельное принятие им решения об удовлетворении требований маловероятно по процессуальным причинам. В случае, если требования СК будут удовлетворены, НПФ придется менять название», — сказал юрист.