Кто выявляет работодателей, выплачивающих незаконно низкую зарплату?

Какие инстанции выявляют работодателей, выплачивающих зарплаты ниже установленного законом уровня? И много ли таких работодателей?

В каждом муниципалитете на постоянной основе действуют межведомственные рабочие группы по регулированию выплаты зарплаты. Кроме того, «зарплатный процесс» со своей стороны контролируют ряд ведомств. К примеру, управления ФНС — через межведомственные комиссии по легализации налоговой базы.

Так, за первое полугодие с.г. в списки налоговых инспекций региона попали 1705 работодателей, выплачивающих низкую зарплату, 1150 из которых добровольно «исправились» после общения с членами комиссии.

— По итогам работы межведомственных комиссий с начала года от таких предприятий за счёт увеличения заработной платы в бюджет дополнительно поступило более 100 миллионов рублей налога на доходы физических лиц и страховых взносов, — отметила заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Татьяна Ерёмина.