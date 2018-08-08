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Алтайские аграрии получат поддержку из-за роста цен на ГСМ?
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Алтайские аграрии получат поддержку из-за роста цен на ГСМ? 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Как известно, нынешняя посевная из-за погодных условий дорого стала — и не только в переносном, но и прямом смысле. Введённый тогда режим ЧС вроде сулил им какую-то поддержку, но пока никакой конкретики. А цены на ГСМ конкретно летом «взбесились»— опять крестьянам дополнительные затраты. Вроде говорят о компенсации на горючее, но когда это будет? На уборку-то у крестьян ресурсов хватит?
«Безусловную проблему текущего сельскохозяйственного сезона» — рост цен на нефтепродукты, врио губернатора Виктор Томенко поднимал на встречах с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, с его замом Алексеем Гордеевым и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.
— Я особо акцентировал внимание в ходе общения на стоимости нефтепродуктов, — рассказал Виктор Томенко на днях на семинаре-конференции в Зональном районе, посвящённом особенностям уборочной кампании-2018. — Как вы знаете, на федеральном уровне принято решение о компенсации части затрат, которые понесли сельхозтоваропроизводители в связи с увеличением цены на ГСМ. Ожидается, что дополнительные средства федерального бюджета поступят в край в августе — сентябре. С учётом софинансирования из краевого бюджета сумма поддерж— ки составит более 300 миллионов рублей, что позволит поддержать темпы проведения уже уборочной кампании.
АиФ — Алтай: последние новости
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