Алтайские аграрии получат поддержку из-за роста цен на ГСМ?

Как известно, нынешняя посевная из-за погодных условий дорого стала — и не только в переносном, но и прямом смысле. Введённый тогда режим ЧС вроде сулил им какую-то поддержку, но пока никакой конкретики. А цены на ГСМ конкретно летом «взбесились»— опять крестьянам дополнительные затраты. Вроде говорят о компенсации на горючее, но когда это будет? На уборку-то у крестьян ресурсов хватит?

— Я особо акцентировал внимание в ходе общения на стоимости нефтепродуктов, — рассказал Виктор Томенко на днях на семинаре-конференции в Зональном районе, посвящённом особенностям уборочной кампании-2018. — Как вы знаете, на федеральном уровне принято решение о компенсации части затрат, которые понесли сельхозтоваропроизводители в связи с увеличением цены на ГСМ. Ожидается, что дополнительные средства федерального бюджета поступят в край в августе — сентябре. С учётом софинансирования из краевого бюджета сумма поддерж— ки составит более 300 миллионов рублей, что позволит поддержать темпы проведения уже уборочной кампании.