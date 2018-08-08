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Возглавляемая Евкуровым рабочая группа займется улучшением ситуации в ТЭК Ингушетии
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Возглавляемая Евкуровым рабочая группа займется улучшением ситуации в ТЭК Ингушетии 

ТАСС 3 часа назад
МАГАС, 8 августа. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров возглавил межведомственную рабочую группу по вопросам развития топливно-энергетического комплекса в регионе, группа займется улучшением ситуации в топливно-энергетическом комплексе, вопросами повышения уровня платежной дисциплины всеми категориями потребителей энергоресурсов, а также консолидацией объектов электросетевого и газового оборудования республики.
На заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), которое премьер-министр Дмитрий Медведев провел 11 июля, главам субъектов было рекомендовано возглавить территориальные межведомственные рабочие группы по топливно-энергетическому комплексу регионов.
"Я возглавил [территориальную комиссию]", — сказал Евкуров корреспонденту ТАСС.
Он уточнил, что в настоящее время по совместному решению руководства "Газпрома" и властей Ингушетии заменены некоторые руководители структур холдинга в республике.
По словам Евкурова, также в Ингушетии в 2018 году было открыто одно и в конце августа-сентябре планируется открыть еще три специальных здания, где разместятся пункты оплаты за коммунальные ресурсы, так как условия, в которых до этого обслуживались абоненты, были для них не слишком удобны. «Надеемся, что сейчас уровень платежей будет с каждым днем расти», — отметил Евкуров.
Ранее сообщалось, что в 2017 году на Кавказе было оплачено меньше 85% потребленного газа, общая задолженность выросла на 13 млрд рублей, долги за электроэнергию увеличились более чем на 3,5 млрд рублей. В 2018 году ситуация значительно не изменилась. Также сообщалось, что суммарный долг жителей Ингушетии за потребленные газ, электричество и воду к началу 2018 года превысил 2,3 млрд рублей.
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