В России скоро появится своё оборудование для разработки ТРИЗ

Оборудование российского производства для разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов появится в 2021-2024 годах. Об этом заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил в программе «Деловой день» на телеканале РБК.

«Процесс долгий, но смотреть надо на горизонт трех-шести лет, когда первые опытно-промышленные конкурентоспособные образцы будут внедряться по ключевым позициям», — сказал замглавы энергетического ведомства.

По его словам, для более успешной разработки баженовской свиты и тестирования новых технологий Минэнерго России уже разрабатывает законопроект о технологических полигонах.

«Надо понимать, что импортозамещение — это не тот процесс, который можно завершить за один день. Мы подходим к тому моменту, когда многие фундаментальные исследования и НИОКРы завершены, и по целому ряду направлений ожидаем хорошего прогресса», — сказал заместитель министра.

Отвечая на вопрос, справедливы ли оценки Международного энергетического агентства о приросте инвестиций в нефтегазовую отрасль страны на 3% в текущем году, Павел Сорокин сказал, что они будут даже выше.