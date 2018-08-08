В России скоро появится своё оборудование для разработки ТРИЗ 

Оборудование российского производства для разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) углеводородов появится в 2021-2024 годах. Об этом заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил в программе «Деловой день» на телеканале РБК.
«Процесс долгий, но смотреть надо на горизонт трех-шести лет, когда первые опытно-промышленные конкурентоспособные образцы будут внедряться по ключевым позициям», — сказал замглавы энергетического ведомства.
По его словам, для более успешной разработки баженовской свиты и тестирования новых технологий Минэнерго России уже разрабатывает законопроект о технологических полигонах.
«Надо понимать, что импортозамещение — это не тот процесс, который можно завершить за один день. Мы подходим к тому моменту, когда многие фундаментальные исследования и НИОКРы завершены, и по целому ряду направлений ожидаем хорошего прогресса», — сказал заместитель министра.
Отвечая на вопрос, справедливы ли оценки Международного энергетического агентства о приросте инвестиций в нефтегазовую отрасль страны на 3% в текущем году, Павел Сорокин сказал, что они будут даже выше.
Отметим, в Ямало-Ненецком автономном округе разрабатывают ачимовские залежи Северо-Самбургского месторождения и нефтяные оторочки Песцового и Ен-Яхинского месторождений. В рамках этих проектов компания «Газпром нефть» развивает собственные компетенции в работе с трудноизвлекаемыми запасами. Полномасштабную разработку ачимовских залежей Северо-Самбургского месторождения планируют начать в 2021 году, нефтяных оторочек Песцового и Ен-Яхинского — в 2022 году.